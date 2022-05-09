112'ye asılsız ihbarın cezası 561 lira: 'Elektrik faturasını öğrenmek isteyen bile oldu'

“Biz bu çağrıları asılsız ve gereksiz olarak ikiye ayırıyoruz. Gereksiz olanları çağrı alıcı kısmından süzüyoruz. Elektrik faturalarını öğrenmek, e-devlet şifresini almak isteyenler bile oldu. 'Kovid oldum, raporum çıkmadı' gibi birçok çağrı alıyoruz. Bunlar aslında gereksiz. Asılsız olanlar ise gelen ekiplerimiz gidiyor ve orada bir ihbar ve olay bulamayıp tekrar geliyorlar. Çağrı alıcılarımız bize gelen çağrıları karşılıyor ve ihtiyaç duyulan kuruma göre arkadaşlarımız çağrıları paylaşıyor. Onlar da kendi ekiplerine olay yerine en kısa zamanda ulaşmayı hedefliyor."