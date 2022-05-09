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https://tr.sputniknews.com/20220509/112ye-asilsiz-ihbarin-cezasi-561-lira-elektrik-faturasini-ogrenmek-isteyen-bile-oldu-1056207603.html
112'ye asılsız ihbarın cezası 561 lira: 'Elektrik faturasını öğrenmek isteyen bile oldu'
112'ye asılsız ihbarın cezası 561 lira: 'Elektrik faturasını öğrenmek isteyen bile oldu'
Aksaray'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarlar, ekipleri zor durumda bırakıyor. 112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi Teknikeri Yasemin Yener, "Elektrik... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T12:53+0300
2022-05-09T12:54+0300
112 acil çağrı merkezi
türkiye
asılsız ihbar
para cezası
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İçişleri Bakanlığı, acil durumlarda hizmet veren itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD’a gelen ihbarlar tek merkezde toplandı. Bu kapsamda kurumlara yapılan ihbarlar, 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelmeye başladı. Bu kapsamda, 112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılında toplam 587 bin 727 çağrı gelirken, bunlardan 329 bin 809’u asılsız çıktı. Günlük yaklaşık 1600 ihbar düşen merkezde, bunlardan yüzde 56’sının asılsız olduğu bildirildi.112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi Teknikeri Yasemin Yener, asılsız ihbarların kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti:“112 aradığımızda ilk önce sakin olmamız lazım” diyen Yener, "Çağrı alıcı personellerimize kısa ve net cevap vermesi lazım. Adresimizi mutlaka iyi bilmeliyiz. Bilemiyorsak, bilindik yerleri söyleyeceğiz. Buradaki sağlıkçı personelimiz ise karşıdaki kişiyi sakinleştirip, 'Heimlich manevrası' gibi müdahaleleri telefonla da yapıyorlar. Asılsız ihbar yapanlara 561 lira idari para cezası uyguluyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/bakan-soylu-112yi-asilsiz-arayanlara-seslendi-biz-senin-deneme-tahtan-miyiz-1053743567.html
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112 acil çağrı merkezi, asılsız ihbar, para cezası

112'ye asılsız ihbarın cezası 561 lira: 'Elektrik faturasını öğrenmek isteyen bile oldu'

12:53 09.05.2022 (güncellendi: 12:54 09.05.2022)
© DHA112 Acil Çağrı Merkezi
112 Acil Çağrı Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© DHA
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Aksaray'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarlar, ekipleri zor durumda bırakıyor. 112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi Teknikeri Yasemin Yener, "Elektrik faturasını öğrenmek, e- devlet şifresi almak isteyenler bile oldu. Bu ihbarlar bizlerin zamanını alıyor" dedi.
İçişleri Bakanlığı, acil durumlarda hizmet veren itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD’a gelen ihbarlar tek merkezde toplandı. Bu kapsamda kurumlara yapılan ihbarlar, 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelmeye başladı. Bu kapsamda, 112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılında toplam 587 bin 727 çağrı gelirken, bunlardan 329 bin 809’u asılsız çıktı. Günlük yaklaşık 1600 ihbar düşen merkezde, bunlardan yüzde 56’sının asılsız olduğu bildirildi.
112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi Teknikeri Yasemin Yener, asılsız ihbarların kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti:
“Biz bu çağrıları asılsız ve gereksiz olarak ikiye ayırıyoruz. Gereksiz olanları çağrı alıcı kısmından süzüyoruz. Elektrik faturalarını öğrenmek, e-devlet şifresini almak isteyenler bile oldu. 'Kovid oldum, raporum çıkmadı' gibi birçok çağrı alıyoruz. Bunlar aslında gereksiz. Asılsız olanlar ise gelen ekiplerimiz gidiyor ve orada bir ihbar ve olay bulamayıp tekrar geliyorlar. Çağrı alıcılarımız bize gelen çağrıları karşılıyor ve ihtiyaç duyulan kuruma göre arkadaşlarımız çağrıları paylaşıyor. Onlar da kendi ekiplerine olay yerine en kısa zamanda ulaşmayı hedefliyor."
“112 aradığımızda ilk önce sakin olmamız lazım” diyen Yener, "Çağrı alıcı personellerimize kısa ve net cevap vermesi lazım. Adresimizi mutlaka iyi bilmeliyiz. Bilemiyorsak, bilindik yerleri söyleyeceğiz. Buradaki sağlıkçı personelimiz ise karşıdaki kişiyi sakinleştirip, 'Heimlich manevrası' gibi müdahaleleri telefonla da yapıyorlar. Asılsız ihbar yapanlara 561 lira idari para cezası uyguluyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık personeliyle iftar programında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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Bakan Soylu, 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz senin deneme tahtan mıyız?
11 Şubat, 13:54
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