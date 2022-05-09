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2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı Sovyetler zaferinin 77. yılında 'Zafer Bayramı' kutlamaları
2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı Sovyetler zaferinin 77. yılında 'Zafer Bayramı' kutlamaları
Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası karşısındaki zaferinin 77. yıldönümü nedeniyle birçok ülkede kutlamalar organize edildi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
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Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıldönümü olan 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı, birçok ülkede büyük bir coşkuyla kutlandı.
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фото, zafer günü, ikinci dünya savaşı, adolf hitler, faşizm, moskova, bişkek, donetsk, kharkov, ukrayna, belarus, kazakistan

2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı Sovyetler zaferinin 77. yılında 'Zafer Bayramı' kutlamaları

22:42 09.05.2022 (güncellendi: 22:54 09.05.2022)
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Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası karşısındaki zaferinin 77. yıldönümü nedeniyle birçok ülkede kutlamalar organize edildi. Moskova'dan Bişkek'e, Minsk'ten Atina'ya 77. yılında 'Zafer Bayramı' kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıldönümü olan 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı, birçok ülkede büyük bir coşkuyla kutlandı.


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