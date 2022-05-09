https://tr.sputniknews.com/20220509/2-dunya-savasinda-nazi-almanyasina-karsi-sovyetler-birligi-zaferinin-77-yilinda-zafer-bayrami-1056227350.html

2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı Sovyetler zaferinin 77. yılında 'Zafer Bayramı' kutlamaları

2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı Sovyetler zaferinin 77. yılında 'Zafer Bayramı' kutlamaları

Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası karşısındaki zaferinin 77. yıldönümü nedeniyle birçok ülkede kutlamalar organize edildi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T22:42+0300

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multimedya

zafer günü

ikinci dünya savaşı

adolf hitler

faşizm

moskova

bişkek

donetsk

kharkov

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Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıldönümü olan 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı, birçok ülkede büyük bir coşkuyla kutlandı.

moskova

bişkek

donetsk

kharkov

ukrayna

belarus

kazakistan

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