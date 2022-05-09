2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı Sovyetler zaferinin 77. yılında 'Zafer Bayramı' kutlamaları
22:42 09.05.2022 (güncellendi: 22:54 09.05.2022)
Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası karşısındaki zaferinin 77. yıldönümü nedeniyle birçok ülkede kutlamalar organize edildi. Moskova'dan Bişkek'e, Minsk'ten Atina'ya 77. yılında 'Zafer Bayramı' kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıldönümü olan 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı, birçok ülkede büyük bir coşkuyla kutlandı.
© Sputnik
Moskova
1/29
© Sputnik
Moskova
© Sputnik
St. Petersburg
2/29
© Sputnik
St. Petersburg
© Sputnik
Brest, Belarus
3/29
© Sputnik
Brest, Belarus
© Sputnik
4/29
© Sputnik
© Sputnik
5/29
© Sputnik
© Sputnik
6/29
© Sputnik
© Sputnik
7/29
© Sputnik
© Sputnik
8/29
© Sputnik
© Sputnik
9/29
© Sputnik
© Sputnik
Rusya, Moskova
10/29
© Sputnik
Rusya, Moskova
© Sputnik
Rusya, Moskova
11/29
© Sputnik
Rusya, Moskova
© Sputnik
Rusya, Moskova
12/29
© Sputnik
Rusya, Moskova
© Sputnik
Rusya, Moskova
13/29
© Sputnik
Rusya, Moskova
© Sputnik
Rusya, Moskova
14/29
© Sputnik
Rusya, Moskova
© Sputnik
Rusya, Moskova
15/29
© Sputnik
Rusya, Moskova
© Sputnik
Rusya, Moskova
16/29
© Sputnik
Rusya, Moskova
17/29
© Sputnik / Виктор Антонюк/
Ukrayna Kherson
18/29
© Sputnik / Костис Нтантамис/
Yunanistan'ın başkenti Atina
19/29
© Sputnik / Александар Джорович/
Sırbistan, Belgrad
20/29
Kırgızistan, Almadi
21/29
© Sputnik / Владимир Вяткин/
Rusya, Moskova
© Sputnik / Алексей Даничев
St. Peterburg
22/29
© Sputnik / Алексей Даничев
St. Peterburg
23/29
© Sputnik / Наталья Айриян/
Участники празднования Дня Победы в Цхвинвале.
24/29
© Sputnik / Евгений Биятов/
Rusya, Moskova
25/29
Minsk, Belarus
26/29
Kırgızistan, Bişkek
27/29
Kırgızistan Bişkek
28/29
© Sputnik / Алексей Куденко/
Donetsk Halk Cumhuriyeti
29/29
© Sputnik / Илья Питалев/
Rusya, Sivastapol