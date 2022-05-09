https://tr.sputniknews.com/20220509/ab-ukraynanin-uyelik-sureci-icin-ilk-gorusunu-haziranda-verecek-1056210720.html
AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek
AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 27 üyeli birliğe katılım için ilk adım sayılan 'ankete' Ukrayna'nın verdiği cevaplarla ilgili görüşünü haziranda sunmayı... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T14:11+0300
2022-05-09T14:11+0300
2022-05-09T14:11+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
avrupa birliği
ursula von der leyen
vladimir zelenskiy
üyelik süreci
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle video konferans görüşmesi yaptı.Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, dün G7 ülkelerinin liderleriyle Ukrayna konusunda yaptıkları toplantının sonuçları hakkında Zelenskiy ile görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.Görüşmede Ukrayna'nın AB yolundaki sürecini de ele aldıklarını aktaran von der Leyen, "Ukrayna'dan AB üyelik anketinin cevaplarını almayı sabırsızlıkla bekliyorum. AB Komisyonu, görüşünü haziran ayında vermeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında Kiev yönetimi, en kısa sürede AB üyesi olmayı istediğini açıklamıştı.Bir ülkenin AB üyelik sürecinde ilk adımlardan sayılan anket adı verilen belgeyi tamamlaması ve AB Komisyonu'na sunması gerekiyor. Komisyon da bu belgeyle ilgili görüşünü ve tavsiyesini AB üyesi ülkelerle paylaşıyor.Von der Leyen, anketi 8 Nisan'da Ukrayna ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenskiy'e iletmişti. Ukraynalı yetkililer de 18 Nisan'da belgeyi hazırladıklarını açıklamıştı.Ancak birçok AB üyesi ülkenin yetkilileri, kendi AB süreçlerinde binlerce sayfalık bu belgeyi tamamlamanın aylar sürdüğünü, Ukrayna'nın bu kadar kısa sürede tamamlamasının olağanüstü olduğunu ifade ediyor.AB ülkelerinin liderleri 30-31 Mayıs'ta Ukrayna'daki savaş ve enerji konularını ele almak üzere özel zirve toplantısı yapacak. AB liderleri 24-25 Haziran'da da planlı zirve toplantısında bir araya gelecek.
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, ursula von der leyen, vladimir zelenskiy, üyelik süreci
AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 27 üyeli birliğe katılım için ilk adım sayılan 'ankete' Ukrayna'nın verdiği cevaplarla ilgili görüşünü haziranda sunmayı hedefliyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle video konferans görüşmesi yaptı.
Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, dün G7 ülkelerinin liderleriyle Ukrayna konusunda yaptıkları toplantının sonuçları hakkında Zelenskiy ile görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.
Görüşmede Ukrayna'nın AB yolundaki sürecini de ele aldıklarını aktaran von der Leyen, "Ukrayna'dan AB üyelik anketinin cevaplarını almayı sabırsızlıkla bekliyorum. AB Komisyonu, görüşünü haziran ayında vermeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında Kiev yönetimi, en kısa sürede AB üyesi olmayı istediğini açıklamıştı.
Bir ülkenin AB üyelik sürecinde ilk adımlardan sayılan anket adı verilen belgeyi tamamlaması ve AB Komisyonu'na sunması gerekiyor. Komisyon da bu belgeyle ilgili görüşünü ve tavsiyesini AB üyesi ülkelerle paylaşıyor.
Von der Leyen, anketi 8 Nisan'da Ukrayna ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenskiy'e iletmişti. Ukraynalı yetkililer de 18 Nisan'da belgeyi hazırladıklarını açıklamıştı.
Ancak birçok AB üyesi ülkenin yetkilileri, kendi AB süreçlerinde binlerce sayfalık bu belgeyi tamamlamanın aylar sürdüğünü, Ukrayna'nın bu kadar kısa sürede tamamlamasının olağanüstü olduğunu ifade ediyor.
AB ülkelerinin liderleri 30-31 Mayıs'ta Ukrayna'daki savaş ve enerji konularını ele almak üzere özel zirve toplantısı yapacak. AB liderleri 24-25 Haziran'da da planlı zirve toplantısında bir araya gelecek.