https://tr.sputniknews.com/20220509/adiyamanda-gozaltinda-bulunan-bir-kisi-adliyede-intihar-etti--1056196233.html
Adıyaman’da gözaltında bulunan bir kişi adliyede intihar etti
Adıyaman’da gözaltında bulunan bir kişi adliyede intihar etti
Adıyaman’da gözaltına alınan 29 yaşındaki genç bir adam, getirildiği adliyenin ikinci katından atlayarak intihar etti 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T04:31+0300
2022-05-09T04:31+0300
2022-05-09T04:33+0300
intihar
türkiye
adıyaman
adliye
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Hırsızlık suçlundan gözaltına alındığı iddia edilen Emrah C., getirildiği Adıyaman Adliyesi’nde ikinci kattan kendini boşluğa bıraktı. Adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Emrah C.'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi yaşadı.Emrah C.'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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intihar, adıyaman, adliye
Adıyaman’da gözaltında bulunan bir kişi adliyede intihar etti
04:31 09.05.2022 (güncellendi: 04:33 09.05.2022) Abone ol
Adıyaman’da gözaltına alınan 29 yaşındaki genç bir adam, getirildiği adliyenin ikinci katından atlayarak intihar etti
Hırsızlık suçlundan gözaltına alındığı iddia edilen Emrah C., getirildiği Adıyaman Adliyesi’nde ikinci kattan kendini boşluğa bıraktı.
Adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Emrah C.'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi yaşadı.
Emrah C.'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.