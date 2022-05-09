https://tr.sputniknews.com/20220509/adiyamanda-gozaltinda-bulunan-bir-kisi-adliyede-intihar-etti--1056196233.html

Adıyaman’da gözaltında bulunan bir kişi adliyede intihar etti

Adıyaman’da gözaltında bulunan bir kişi adliyede intihar etti

Adıyaman’da gözaltına alınan 29 yaşındaki genç bir adam, getirildiği adliyenin ikinci katından atlayarak intihar etti 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T04:31+0300

2022-05-09T04:31+0300

2022-05-09T04:33+0300

intihar

türkiye

adıyaman

adliye

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Hırsızlık suçlundan gözaltına alındığı iddia edilen Emrah C., getirildiği Adıyaman Adliyesi’nde ikinci kattan kendini boşluğa bıraktı. Adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Emrah C.'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi yaşadı.Emrah C.'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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intihar, adıyaman, adliye