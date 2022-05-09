https://tr.sputniknews.com/20220509/ahmet-cakar-canli-yayinda-sinek-yedi-1056197794.html
Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi
Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, Süper Lig’in eski hakemlerinden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar kahve fincanına konan sineği yakalayıp yedi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T07:58+0300
2022-05-09T07:58+0300
2022-05-09T07:59+0300
yaşam
ahmet çakar
sinek
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Beyaz Futbol programı devam ederken canlı yayında bir sinek Ahmet Çakar'ın yanındaki fincana kondu. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'dan sineği yakalamasını istedi.Canlı yayın devam ederken Ahmet Çakar sineği yakaladı. Ancak bununla da yetinmeyip sineği ağzına attı ve yedi. O anlar herkesi şoke ederken programdaki diğer konukların midesi bulandı.
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ahmet çakar, sinek
Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi
07:58 09.05.2022 (güncellendi: 07:59 09.05.2022) Abone ol
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, Süper Lig’in eski hakemlerinden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar kahve fincanına konan sineği yakalayıp yedi.
Beyaz Futbol programı devam ederken canlı yayında bir sinek Ahmet Çakar'ın yanındaki fincana kondu. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'dan sineği yakalamasını istedi.
Canlı yayın devam ederken Ahmet Çakar sineği yakaladı. Ancak bununla da yetinmeyip sineği ağzına attı ve yedi.
O anlar herkesi şoke ederken programdaki diğer konukların midesi bulandı.