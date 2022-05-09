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Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi
Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, Süper Lig’in eski hakemlerinden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar kahve fincanına konan sineği yakalayıp yedi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
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Beyaz Futbol programı devam ederken canlı yayında bir sinek Ahmet Çakar'ın yanındaki fincana kondu. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'dan sineği yakalamasını istedi.Canlı yayın devam ederken Ahmet Çakar sineği yakaladı. Ancak bununla da yetinmeyip sineği ağzına attı ve yedi. O anlar herkesi şoke ederken programdaki diğer konukların midesi bulandı.
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Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi

07:58 09.05.2022 (güncellendi: 07:59 09.05.2022)
© ScreenshotAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Screenshot
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Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, Süper Lig’in eski hakemlerinden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar kahve fincanına konan sineği yakalayıp yedi.
Beyaz Futbol programı devam ederken canlı yayında bir sinek Ahmet Çakar'ın yanındaki fincana kondu. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'dan sineği yakalamasını istedi.
Canlı yayın devam ederken Ahmet Çakar sineği yakaladı. Ancak bununla da yetinmeyip sineği ağzına attı ve yedi.
O anlar herkesi şoke ederken programdaki diğer konukların midesi bulandı.
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