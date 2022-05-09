https://tr.sputniknews.com/20220509/alparslan-kuytul-gozaltina-alindi-1056198463.html

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Twitter hesabından "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T08:51+0300

2022-05-09T08:51+0300

2022-05-09T08:51+0300

türkiye

alparslan kuytul

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Furkan Vakfı’nun kurucusu Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, kocasının sabah saatlerinde gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul 2019 yılının Aralık ayında tahliye edilmişti.Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek”, “özel belgede sahtecilik”, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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alparslan kuytul