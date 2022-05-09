https://tr.sputniknews.com/20220509/alparslan-kuytul-tutuklandi-1056219878.html

Alparslan Kuytul tutuklandı

Alparslan Kuytul tutuklandı

Gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, iş insanı Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T18:15+0300

2022-05-09T18:15+0300

2022-05-09T18:21+0300

türkiye

alparslan kuytul

furkan vakfı

koray sarısaçlı

tutuklama

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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.AA'nın aktardığı habere göre, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığ'ındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.Kuytul, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Kuytul, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Alparslan Kuytul'un tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220509/adanada-kuytul-karari-basin-aciklamasi-toplanti-ve-yuruyusler-yasak-1056207943.html

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alparslan kuytul, furkan vakfı, koray sarısaçlı, tutuklama