https://tr.sputniknews.com/20220509/bakan-kurumdan-kaptan-june-icin-anitmezar-talimati-1056198956.html

Bakan Kurum'dan Kaptan June için ‘anıtmezar’ talimatı

Bakan Kurum'dan Kaptan June için ‘anıtmezar’ talimatı

Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İngiltere'den Türkiye'ye gelen, doğasına hayran kaldığı Dalyan'a... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T09:18+0300

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türkiye

murat kurum

june haimoff

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Muğla'nın İztuzu Plajı'nda caretta caretta türü deniz kaplumbağlarının korunmasına yönelik mücadelesiyle tanınan İngiliz çevre aktivisti June Haimoff, ya da tanındığı ismiyle Kaptan June, 23 Nisan'da Dalyan'daki Kaptan June caddesindeki evinde hayatını kaybetti. Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge, caretta carettaların korunması için 30 yıldan uzun süre çalışan ve 2011'de Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı'nı kuran Kaptan June için anıtmezar talimatı verildiğini aktardı:"Sabah erken saatte gelen harika bir mesajla nasıl mutlu oldum bilemezsiniz...Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geliyordu mesaj:“Fatih Bey, yazınızı okudum. Gerçekten çok değerli bir insanı, bir çevreciyi kaybettik. Kaptan June için İztuzu ve Dalyan yöresine bir çevre anıtı yapılması için arkadaşlarıma talimat verdim. Araştıracaklar ve bir hazırlık yapacaklar.”Harika bir gelişmeydi bu...Yazım üzerine gelen çok sayıda mesajdaki duygulara da tercüman olmuştum.Murat Kurum Bey, ne zaman içinde insan olan...Ne zaman içinde çevre olan bir olay görse, müdahale eder.Hem de öyle “protokol olsun” diye bir müdahale değil.İçten gelen, kalpten gelen bir saygıyla yapar bunu..."

türkiye

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murat kurum, june haimoff