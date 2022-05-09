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Bitlis Ahlat'ta mayıs ayında kar yağışı
Bitlis Ahlat'ta mayıs ayında kar yağışı
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere mayıs ayında kar yağdı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T02:28+0300
2022-05-09T02:28+0300
2022-05-09T02:28+0300
türkiye
ahlat
kar
bitlis
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Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Köy sakinleri de kar yağışı nedeniyle şaşkın olduklarını belirtti.
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ahlat, kar, bitlis
Bitlis Ahlat'ta mayıs ayında kar yağışı
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Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere mayıs ayında kar yağdı.
Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.
Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Köy sakinleri de kar yağışı nedeniyle şaşkın olduklarını belirtti.