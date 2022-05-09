https://tr.sputniknews.com/20220509/bitlis-ahlatta-mayis-ayinda-kar-yagisi-1056195528.html

Bitlis Ahlat'ta mayıs ayında kar yağışı

Bitlis Ahlat'ta mayıs ayında kar yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere mayıs ayında kar yağdı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T02:28+0300

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türkiye

ahlat

kar

bitlis

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Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Köy sakinleri de kar yağışı nedeniyle şaşkın olduklarını belirtti.

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bitlis

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ahlat, kar, bitlis