Türkiye
CANLI| Kızıl Meydan'daki 9 Mayıs geçit töreni sona erdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220509/bursada-bizans-donemine-ait-710-adet-sikke-ele-gecirildi-1056202719.html
Bursa'da Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi
Bursa'da Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi
Bursa'da yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T10:51+0300
2022-05-09T10:51+0300
türkiye
bursa
bizans
bizans dönemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056202615_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_4e064d697e94dd827c08e2a9e35af299.jpg
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kültürel ve tarihi mirasın korunmasına, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyon sonucu C.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise Doğu Roma Dönemi (Bizans) ve Helenistik Döneme ait oldukları tespit edilen 710 adet tarihi eser niteliği olan sikke, obje ve figürler ele geçirildi.Şüpheli C.E. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220509/manisada-675-tarihi-sikke-ele-gecirildi-1056196626.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056202615_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e1e9c62ee01d5311fa1312aeac8542b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, bizans, bizans dönemi

Bursa'da Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi

10:51 09.05.2022
© İHA / ALİ KAMUR710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA / ALİ KAMUR
Abone olTelegram
Bursa'da yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kültürel ve tarihi mirasın korunmasına, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyon sonucu C.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise Doğu Roma Dönemi (Bizans) ve Helenistik Döneme ait oldukları tespit edilen 710 adet tarihi eser niteliği olan sikke, obje ve figürler ele geçirildi.
Şüpheli C.E. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı.
Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
TÜRKİYE
Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi
05:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала