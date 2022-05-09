https://tr.sputniknews.com/20220509/bursada-metroda-tekme-tokatli-sigara-kavgasi-1056201501.html

Bursa'da metroda tekme tokatlı 'sigara' kavgası

Bursa'da metroda tekme tokatlı 'sigara' kavgası

Bursa’da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Valilikten konuya ilişkin açıklama geldi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T10:26+0300

2022-05-09T10:26+0300

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türkiye

bursa

metro

kavga

sigara

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Bursa’da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; bir grup genç metroda sigara içmek istedi.Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Valilikten açıklamaBursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Sosyal medyada yer alan 08.05.2022 günü 22.30 sıralarında bir metro istasyonunda iddiaya göre yabancı uyruklu şahısların sigara içmeleri sonucu çıkan kargaşa ile ilgili olarak;Bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonunda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında olduğu, gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir."

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bursa, metro, kavga, sigara