CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol'e doğalgaz tedariki yaz aylarında başlayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donbass’ta sürdürdüğü operasyonun sonuç vereceğini belirterek, “Bundan şüphem yok” açıklamasını yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 'Avrupa Günü'nü kutlamak için Ukrayna'nın Odesa kentini ziyaret ettiğini söyledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Michel, "Avrupa Günü'nü kutlamaya Puşkin'in 'Avrupa'yı hissedebilirsin' dediği kent olan Odessa'ya geldim" ifadelerini kullandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol'ün DHC'ye sonsuza dek döndüğünü ve Rusya'nın orada sonsuza dek kalacağını söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın kalkınması için kullanılması önerisine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, bunun bir kanunsuzluk olduğunu ve bizzat Avrupalılara zarar vereceğini kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: