Lukaşenko'dan Kiev'e: Batı, Ukrayna'yı halihazırda parçalara ayırıp bölüşüyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın halihazırda Ukrayna'yı parçalara ayırıp bölüştüğünü belirterek Kiev'e aklını başına toplama çağrısı yaptı.

9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle başkent Minsk'te Zafer Anıtı'na çelenk ve çiçek bırakan Lukaşenko, törende yaptığı konuşmada, "Ukrayna, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü kurtarmamız için bize başvurmak zorunda kalmamak için artık aklını başına toplamalı" dedi.

Batılı ülkelerin halihazırda Ukrayna'yı parçalara ayırdığını ve hangi parçayı kendisine alacağını düşündüğünü kaydeden Lukaşenko, "Nazilerin takipçileri intikam fikrine kafayı takmış durumda. Fakat Sovyet halkının halefleriyle açıkça savaşmaya hazır değiller. Görünüşe göre, derslerini almışlar. Bu nedenle, Ukrayna'ya silah pompalıyorlar, anıtlarla, sembollerle, gazilerle, toplama kampı mahkumlarıyla ve hatta onların aileleriyle savaşıyorlar. En kötü kabusta bile, faşist işgalcilerin botları altında mucizevi bir şekilde hayatta kalan bu kardeş ülkede Nazizmin yeniden baş kaldıracağını tahayyül etmek imkansızdı" ifadelerini kullandı.