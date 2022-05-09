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CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol'e doğalgaz tedariki yaz aylarında başlayacak
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220509/canli--lukasenkodan-kieve-bati-ukraynayi-halihazirda-parcalara-ayirip-bolusuyor-1056215527.html
CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol'e doğalgaz tedariki yaz aylarında başlayacak
CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol'e doğalgaz tedariki yaz aylarında başlayacak
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, yaptığı açıklamada, "Doğalgazı mümkün olan en kısa sürede... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T16:17+0300
2022-05-09T17:21+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri harekat
mariupol
rusya savunma bakanlığı
avrupa birliği
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Mariupol'de Zafer Günü kutlaması - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol'e doğalgaz tedariki yaz aylarında başlayacak

16:17 09.05.2022 (güncellendi: 17:21 09.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, yaptığı açıklamada, "Doğalgazı mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunmak için elimizden geleni yapacağız. Hatta mhtemelen yaz aylarında. Bu konuda kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donbass’ta sürdürdüğü operasyonun sonuç vereceğini belirterek, “Bundan şüphem yok” açıklamasını yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 'Avrupa Günü'nü kutlamak için Ukrayna'nın Odesa kentini ziyaret ettiğini söyledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Michel, "Avrupa Günü'nü kutlamaya Puşkin'in 'Avrupa'yı hissedebilirsin' dediği kent olan Odessa'ya geldim" ifadelerini kullandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol'ün DHC'ye sonsuza dek döndüğünü ve Rusya'nın orada sonsuza dek kalacağını söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın kalkınması için kullanılması önerisine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, bunun bir kanunsuzluk olduğunu ve bizzat Avrupalılara zarar vereceğini kaydetti.
Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Rusya, sonsuza dek Mariupol'de kalacak
05:05
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:15 09.05.2022
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
Ukrayna krizi
'AB, Rus petrolünün üçüncü ülkelere taşınmasıyla ilgili yasağı kaldırabilir'
17:15
17:10 09.05.2022
Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik enerji ambargosu planını veto edecek
Macaristan hükümeti, enerji güvenliğini sağlama konusunda seçenekler sunulmazsa Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan enerji ithalatına yasak konulmasını öngören yaptırım paketi lehine oy kullanmayacağını duyurdu.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı (Peter Szijjártó), Macaristan'ın enerji güvenliği konusundaki endişelerine bir çözüm bulunmadıkça Macaristan'ın en son AB yaptırım paketini veto edeceğini söyledi" ifadelerine yer verildi.
Rus petrolüne yönelik yasağın Macar ekonomisini büyük ölçüde etkileyeceği vurgulanan açıklamada, bu adımın ayrıca petrol fiyatlarının 1.93 dolara fırlamasına neden olacağı belirtildi.
16:58 09.05.2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
EKONOMİ
Putin’den döviz düzenlemeleri ile ilgili mekanizma geliştirmek için çalışma grubu kurma talimatı
16:57
16:54 09.05.2022
Donetsk lideri Puşilin: Mariupol'e doğalgaz tedariki yaz aylarında başlayacak
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, yaptığı açıklamada, "Doğalgazı mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunmak için elimizden geleni yapacağız. Hatta mhtemelen yaz aylarında. Bu konuda kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
16:34 09.05.2022
Gürcistan'da Zafer Günü için pankart açanlara para cezası
Gürcistan Birleşik Komünist Partisi lideri Temur Pipia, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ülkenin Gori kentinde Zafer Günü kutlaması için hazırladıkları pankart nedeniyle para cezasına çarptırıldıklarını söyledi. Pipia, polisin pankartı 'komünist sembol' olarak değerlendirdiğini ve kaldırılmasını talep ettiğini belirtti.
Ardından yaşanan tartışma sonrasında polis, parti lideri ve gösteriye katılan bir diğer üyeye para cezası verdi.
Pipia, ana taleplerinin Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerin restorasyonu, barışçıl politikanın sürdürülmesi ve Ukrayna'nın Gürcistan'ın içişlerine müdahale etmeyi reddetmesi olduğunu vurguladı.
16:26 09.05.2022
16:25 09.05.2022
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
EKONOMİ
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrol şirketleri Asya-Pasifik bölgesine tedariki artırıyor
16:22
16:17 09.05.2022
Lukaşenko'dan Kiev'e: Batı, Ukrayna'yı halihazırda parçalara ayırıp bölüşüyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın halihazırda Ukrayna'yı parçalara ayırıp bölüştüğünü belirterek Kiev'e aklını başına toplama çağrısı yaptı.
9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle başkent Minsk'te Zafer Anıtı'na çelenk ve çiçek bırakan Lukaşenko, törende yaptığı konuşmada, "Ukrayna, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü kurtarmamız için bize başvurmak zorunda kalmamak için artık aklını başına toplamalı" dedi.
Batılı ülkelerin halihazırda Ukrayna'yı parçalara ayırdığını ve hangi parçayı kendisine alacağını düşündüğünü kaydeden Lukaşenko, "Nazilerin takipçileri intikam fikrine kafayı takmış durumda. Fakat Sovyet halkının halefleriyle açıkça savaşmaya hazır değiller. Görünüşe göre, derslerini almışlar. Bu nedenle, Ukrayna'ya silah pompalıyorlar, anıtlarla, sembollerle, gazilerle, toplama kampı mahkumlarıyla ve hatta onların aileleriyle savaşıyorlar. En kötü kabusta bile, faşist işgalcilerin botları altında mucizevi bir şekilde hayatta kalan bu kardeş ülkede Nazizmin yeniden baş kaldıracağını tahayyül etmek imkansızdı" ifadelerini kullandı.
16:14 09.05.2022
Estonya polisi, ceketinde Rusya arması olan bir İsveç vatandaşını gözaltına aldı
Baltık ülkesi Estonya'da polis, ceketinde Kiril alfabesi harfleriyle 'Rusya' yazan ve Rusya arması bulunan bir İsveç vatandaşını gözaltına aldı. Polis, gözaltı uygulamasının gerekçesini, 'saldırgan sembolleri yasaklayan son kanunun ihlali' olarak açıkladı.
Gözaltına alınan İsveç vatandaşı ise, ceketi bir Adidas mağazasından satın aldığını belirtti.
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