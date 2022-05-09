CANLI BLOG | 'Ukraynalı birlikler Lugansk bölgesindeki Lisichansk kentinden ayrılıyor'

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ukrayna ve Donbass'tan 1000'i çocuk olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Miroshnik, Ukrayna birliklerinin Lisichansk kentinden ayrılmakta olduğunu belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
'Ukrayna birlikleri Lugansk'taki Lisichansk kentinden ayrılıyor'
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Rodion Miroshnik, Ukrayna askerlerinin Lugansk bölgesindeki Lisichansk kentindeki mevzilerini terk ettiğini söyledi.
Miroshnik Telegram'dan yaptığı açıklamada "Bugün, müttefik kuvvetler (Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu) Nyzhnie köyünün kontrolünü ele geçirdi. Güneyden Lisichansk'a giden yol açık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bütün bir tugayı bugün Lisichansk'tan çekildi ve doğrudan kentten ayrıldı" dedi. Yetkili, güneydoğuda bazı çatışmaların devam etmesine rağmen Severodonetsk şehrinin neredeyse tamamen temizlendiğini sözlerine ekledi.