CANLI BLOG | 'Ukraynalı birlikler Lugansk bölgesindeki Lisichansk kentinden ayrılıyor'

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Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ukrayna ve Donbass'tan 1000'i çocuk olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Miroshnik, Ukrayna birliklerinin Lisichansk kentinden ayrılmakta olduğunu belirtti.