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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220509/cannes-film-festivaline-rus-gazeteciler-kabul-edilmeyecek-1056200429.html
Cannes Film Festivali'ne Rus gazeteciler kabul edilmeyecek
Cannes Film Festivali'ne Rus gazeteciler kabul edilmeyecek
17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'nde Rus gazetecilere akreditasyon verilmeyeceği açıklandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T10:06+0300
2022-05-09T10:06+0300
ukrayna krizi
cannes film festivali
ukrayna
rusya
akreditasyon
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Cannes Film Festivali, Ukrayna'daki askeri harekatın ardından bu yıl bazı Rus gazetecilere basın akreditasyonu vermeyi reddetti.Festivalin basın sözcüsü Agnes Leroy, yaptığı açıklamada, 'Rusya ile Ukrayna arasında işlerin yoluna girmesini' beklediklerini söyledi. TheWrap portalına gönderdiği bir e-postada Leroy, "Yalnızca festivalin Ukrayna konusundaki tutumu uygun mecraları onayladık” dedi.Leroy, Cannes'ın herhangi bir Rus gazeteciyi akreditasyon verip vermediği yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.Daha önce Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220323/kusturica-ukrayna-natonun-1999-yugoslavya-saldirisinin-ikinci-perdesidir-1054972834.html
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cannes film festivali, ukrayna, rusya, akreditasyon

Cannes Film Festivali'ne Rus gazeteciler kabul edilmeyecek

10:06 09.05.2022
© Flickr / Mihajlo Maricicmedya - gazeteci - kamera
medya - gazeteci - kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Flickr / Mihajlo Maricic
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17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'nde Rus gazetecilere akreditasyon verilmeyeceği açıklandı.
Cannes Film Festivali, Ukrayna'daki askeri harekatın ardından bu yıl bazı Rus gazetecilere basın akreditasyonu vermeyi reddetti.
Festivalin basın sözcüsü Agnes Leroy, yaptığı açıklamada, 'Rusya ile Ukrayna arasında işlerin yoluna girmesini' beklediklerini söyledi. TheWrap portalına gönderdiği bir e-postada Leroy, "Yalnızca festivalin Ukrayna konusundaki tutumu uygun mecraları onayladık” dedi.
Leroy, Cannes'ın herhangi bir Rus gazeteciyi akreditasyon verip vermediği yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.
Daha önce Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.
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