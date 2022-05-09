https://tr.sputniknews.com/20220509/cannes-film-festivaline-rus-gazeteciler-kabul-edilmeyecek-1056200429.html

Cannes Film Festivali'ne Rus gazeteciler kabul edilmeyecek

Cannes Film Festivali'ne Rus gazeteciler kabul edilmeyecek

17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'nde Rus gazetecilere akreditasyon verilmeyeceği açıklandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T10:06+0300

2022-05-09T10:06+0300

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ukrayna krizi

cannes film festivali

ukrayna

rusya

akreditasyon

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Cannes Film Festivali, Ukrayna'daki askeri harekatın ardından bu yıl bazı Rus gazetecilere basın akreditasyonu vermeyi reddetti.Festivalin basın sözcüsü Agnes Leroy, yaptığı açıklamada, 'Rusya ile Ukrayna arasında işlerin yoluna girmesini' beklediklerini söyledi. TheWrap portalına gönderdiği bir e-postada Leroy, "Yalnızca festivalin Ukrayna konusundaki tutumu uygun mecraları onayladık” dedi.Leroy, Cannes'ın herhangi bir Rus gazeteciyi akreditasyon verip vermediği yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.Daha önce Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.

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