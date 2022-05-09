https://tr.sputniknews.com/20220509/cesmede-35-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056220560.html
Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 35 düzensiz göçmen yakalandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T18:39+0300
2022-05-09T18:39+0300
2022-05-09T18:44+0300
türkiye
izmir
çeşme
düzensiz göç
göçmen
göç idaresi
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Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Alman Tatil Köyü mevkisindeki ormanlık alanda çalıların arasına saklanan bir grup tespit etti. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları belirlenen 20'si Yemen, 7'si Eritre, 8'i Togo uyruklu 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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izmir, çeşme, düzensiz göç, göçmen, göç idaresi
Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
18:39 09.05.2022 (güncellendi: 18:44 09.05.2022) Abone ol
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Alman Tatil Köyü mevkisindeki ormanlık alanda çalıların arasına saklanan bir grup tespit etti.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları belirlenen 20'si Yemen, 7'si Eritre, 8'i Togo uyruklu 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.