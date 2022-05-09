https://tr.sputniknews.com/20220509/cesmede-35-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056220560.html

Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 35 düzensiz göçmen yakalandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T18:39+0300

2022-05-09T18:39+0300

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türkiye

izmir

çeşme

düzensiz göç

göçmen

göç idaresi

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Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Alman Tatil Köyü mevkisindeki ormanlık alanda çalıların arasına saklanan bir grup tespit etti. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları belirlenen 20'si Yemen, 7'si Eritre, 8'i Togo uyruklu 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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izmir, çeşme, düzensiz göç, göçmen, göç idaresi