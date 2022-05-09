https://tr.sputniknews.com/20220509/chpli-gursel-tekin-istanbulun-goc-haritasini-cikardi-her-ulkeden-insan-var-1056197101.html

CHP’li Gürsel Tekin, İstanbul’un göç haritasını çıkardı: Her ülkeden insan var

CHP’li Gürsel Tekin, İstanbul’un göç haritasını çıkardı: Her ülkeden insan var

İstanbul’da 2 milyonu aşan yabancı yaşıyor. Aralarında Afganistan’dan Kongo’ya, Nijerya’dan Arakan’a pek çok ülkenin vatandaşı var. Tekin, “Terör örgütleri bu... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T06:49+0300

2022-05-09T06:49+0300

2022-05-09T06:49+0300

türkiye

gürsel tekin

göçmen

mülteci

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un 39 ilçesinde yaptığı çalışmayla kentin göç haritasını çıkardı. Buna göre, Kadıköy’de İran, Irak ve Rus uyruklu yabancılar yaşarken, Şişli’de Moğollar ve Afrika ülkelerinden gelen yabancılar yoğunlukta. Eyüp’te ise Afgan, Pakistanlı, Suriyeli ve Türkmenler, Arnavutköy’de Suriyeli, Sudanlı ve Arakanlılar, Esenyurt’ta Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların yanı sıra Mısır, Tunus, Fas, Uganda, Nijerya, Kongo gibi ülkelerden gelen yabancılar bulunuyor. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberinde, valilik rakamlarına göre İstanbul’da 1.3 milyon yabancı olduğunu söyleyen Tekin, “Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak iki milyonu aşan insan bugün İstanbul’un 39 ilçesinde. Sadece Esenyurt’ta 250 bin yabancı var. Bugün Esenyurt’ta, nüfusun dörtte biri kadar yabancı yaşıyor. Böyle bir nüfus artışını Esenyurt’un veya hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil” yorumunu yaptı.'Çoğu insanlık dışı koşullarda yaşıyor'Çalışmasında yabancılar için kullanılan tanımların da çok önemli olduğunu vurgulayan Tekin, “Mülteci statüsü 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile düzenlenmiş durumda. Biz bu sözleşmeye coğrafi çekince koyduğumuz için sadece Avrupa’dan gelen şahıslar ‘mülteci’ statüsünde kabul ediliyor. Suriyeliler ‘geçici koruma statüsünde’ oluyor. Resmi rakamlara göre bu statüde 3.7 milyon insan var. Düzenli göç kapsamında ikamet izni verilenler var. 1.4 milyon insan da bu statüde” ifadelerini kullandı. Bunların yanında kaçak göçmenler olduğunu da söyleyen Tekin, “Bilim insanlarının tahminine göre 8 milyon geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak giriş yapmış sığınmacı Türkiye’de bulunuyor” bilgisini paylaştı.“Sığınmacıların çoğu ne yazık ki insanlık dışı koşullarda yaşıyor” diyen Tekin, şunları kaydetti:“Yapılan çalışmalara göre yüzde 97’si kaçak çalışıyor. Özlük hakları, sigortaları yok, asgari ücretin altında para alıyorlar. Köle koşullarında çalışıyorlar. Bu koşullarda yaşayan insanların Türkiye ile olan bağı da kopuyor. Uyuşturucu, fuhuş çeteleri ile terör örgütleri bu insanları kullanmaya çalışıyor. İleride yabancı mafyalarla karşı karşıya kalabiliriz.”'Kiraları etkiliyor'Yabancıların İstanbul’un konut piyasası üzerinde de etkisi olduğuna dikkat çeken Tekin, “İstanbul’da bir evin ortalama fiyatı 1.6 milyon TL’ye çıktı. Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi dar gelirli vatandaşların yaşadığı ilçelerde dahi kiralar 4 bin TL’yi geçerek asgari ücrete dayandı” diye konuştu. Bütün bu sorunların iktidarın politikalarından kaynaklandığını vurgulayan Tekin, “Yabancıları suçlayarak hiçbir yere varamayız. Suriye’de barışın sağlanması ve sınır güvenliğimizin korunmasıyla bu sorunu çözebiliriz. Irkçı görüşler yerine, insanları kendi anavatanlarına dönmeye ikna edecek bir tablo ortaya koymak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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gürsel tekin, göçmen, mülteci