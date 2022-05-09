https://tr.sputniknews.com/20220509/cin-devlet-baskani-si-avrupa-guvenligi-avrupalilarin-elinde-olmali-1056221253.html

Çin Devlet Başkanı Şi: Avrupa güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı

Çin Devlet Başkanı Şi: Avrupa güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını gözeten sorumlu bir tavır alması... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T18:59+0300

2022-05-09T18:59+0300

2022-05-09T18:59+0300

dünya

çin

çin devlet başkanı şi cinping

avrupa birliği

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Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı çevrim içi görüşmede, "Avrupa ülkelerinin, Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını göz önüne alarak tarihsel sorumluluk ve siyasi bilgelik göstermesi ve çözümü teşvik etmesi gerekiyor. Avrupa'nın güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı." ifadesini kullandı.'Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor'Çin ve AB'nin kapsamlı stratejik ortaklığının, karşılıklı fırsatlar sunduğunu dile getiren Şi, iki tarafın farklılıklarından çok ortak çıkarının bulunduğunun altını çizerek, "Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor. Çin-AB ilişkisi herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi, bir üçüncü tarafın hükmünde ve kontrolünde olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

çin

avrupa birliği

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çin, çin devlet başkanı şi cinping, avrupa birliği