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Çin Devlet Başkanı Şi: Avrupa güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı
Çin Devlet Başkanı Şi: Avrupa güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını gözeten sorumlu bir tavır alması... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T18:59+0300
2022-05-09T18:59+0300
dünya
çin
çin devlet başkanı şi cinping
avrupa birliği
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Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı çevrim içi görüşmede, "Avrupa ülkelerinin, Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını göz önüne alarak tarihsel sorumluluk ve siyasi bilgelik göstermesi ve çözümü teşvik etmesi gerekiyor. Avrupa'nın güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı." ifadesini kullandı.'Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor'Çin ve AB'nin kapsamlı stratejik ortaklığının, karşılıklı fırsatlar sunduğunu dile getiren Şi, iki tarafın farklılıklarından çok ortak çıkarının bulunduğunun altını çizerek, "Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor. Çin-AB ilişkisi herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi, bir üçüncü tarafın hükmünde ve kontrolünde olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
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çin, çin devlet başkanı şi cinping, avrupa birliği

Çin Devlet Başkanı Şi: Avrupa güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı

18:59 09.05.2022
© REUTERS / Jason LeeŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© REUTERS / Jason Lee
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını gözeten sorumlu bir tavır alması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın güvenliği, Avrupaların elinde olmalı." dedi.
Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı çevrim içi görüşmede, "Avrupa ülkelerinin, Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını göz önüne alarak tarihsel sorumluluk ve siyasi bilgelik göstermesi ve çözümü teşvik etmesi gerekiyor. Avrupa'nın güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı." ifadesini kullandı.

'Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor'

Çin ve AB'nin kapsamlı stratejik ortaklığının, karşılıklı fırsatlar sunduğunu dile getiren Şi, iki tarafın farklılıklarından çok ortak çıkarının bulunduğunun altını çizerek, "Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor. Çin-AB ilişkisi herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi, bir üçüncü tarafın hükmünde ve kontrolünde olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
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