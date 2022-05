https://tr.sputniknews.com/20220509/cumhurbaskani-erdogan-abnin-kendine-yeni-bir-hikaye-yazmasinin-zamani-gelmistir-1056203763.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü için yazılı bir mesaj paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir. Bu, AB’nin kendi gelecek tasavvuru, itibarı ve güvenilirliği bakımından da zaruridir“ dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:'Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir'Erdoğan yazılı açıklamasında ayrıca "Türkiye, sadece aday ülke ve NATO Müttefiki olarak değil, köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip bir ortak olarak da, mevcut meydan okumaların aşılmasında somut katkı sağlamaktadır. Ukrayna’daki savaşın küresel boyutlara ulaşan menfi etkileri güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok alanda AB için ne denli stratejik önemde olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Giderek karmaşıklaşan dünya sahnesinde, farklılıklarımızdan ziyade müşterek paydalarımıza, çıkar çatışmalarından ziyade savunduğumuz temel değerlere odaklanmak ve Türkiye-AB ilişkilerini her alanda geliştirmek, her iki tarafın da menfaatinedir. Türkiye’nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir. Bu, AB’nin kendi gelecek tasavvuru, itibarı ve güvenilirliği bakımından da zaruridir. Bu düşüncelerle “Avrupa Günü”nün, ortak coğrafyamızda barış, esenlik ve dayanışmaya vesile olmasını diliyor, başta vatandaşlarım olmak üzere, tüm Avrupalıların 9 Mayıs “Avrupa Günü”nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

