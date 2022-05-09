https://tr.sputniknews.com/20220509/cumhurbaskani-erdogan-abnin-kendine-yeni-bir-hikaye-yazmasinin-zamani-gelmistir-1056203763.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Türkiye'nin AB’ye tam üyelik süreci yapıcı bir yaklaşımla... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T11:19+0300
2022-05-09T11:19+0300
2022-05-09T11:33+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ab
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055396328_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be0a80296458bf8292deb535a016fc71.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü için yazılı bir mesaj paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir. Bu, AB’nin kendi gelecek tasavvuru, itibarı ve güvenilirliği bakımından da zaruridir“ dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:'Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir'Erdoğan yazılı açıklamasında ayrıca "Türkiye, sadece aday ülke ve NATO Müttefiki olarak değil, köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip bir ortak olarak da, mevcut meydan okumaların aşılmasında somut katkı sağlamaktadır. Ukrayna’daki savaşın küresel boyutlara ulaşan menfi etkileri güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok alanda AB için ne denli stratejik önemde olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Giderek karmaşıklaşan dünya sahnesinde, farklılıklarımızdan ziyade müşterek paydalarımıza, çıkar çatışmalarından ziyade savunduğumuz temel değerlere odaklanmak ve Türkiye-AB ilişkilerini her alanda geliştirmek, her iki tarafın da menfaatinedir. Türkiye’nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir. Bu, AB’nin kendi gelecek tasavvuru, itibarı ve güvenilirliği bakımından da zaruridir. Bu düşüncelerle “Avrupa Günü”nün, ortak coğrafyamızda barış, esenlik ve dayanışmaya vesile olmasını diliyor, başta vatandaşlarım olmak üzere, tüm Avrupalıların 9 Mayıs “Avrupa Günü”nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220423/avrupa-birligi-dijital-platformlara-kati-kurallar-getiriyor-1055795603.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055396328_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_44b742dd9a3b39691c73258df90277a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ab, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir
11:19 09.05.2022 (güncellendi: 11:33 09.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Türkiye'nin AB’ye tam üyelik süreci yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü için yazılı bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir. Bu, AB’nin kendi gelecek tasavvuru, itibarı ve güvenilirliği bakımından da zaruridir“ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun ilanı, Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından beri ülkemizde de “Avrupa Günü” olarak kutlanmaktadır. Schuman Deklarasyonu’nun özündeki düşünceler, tüm dünyayı yıkan bir savaşın ardından Avrupa’da, ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını kenara bırakarak barış, güvenlik, kalkınma ve refah için biraraya gelmesini sağlamıştı. AB ise geçmişten günümüze geliştirdiği ortak politikalarla barış projesi olmanın çok daha ötesine geçmiştir. Son yıllarda kuruluş değerlerinden uzaklaşan ve üye ülkelerin kısa vadeli politikalarının etkisi altında kalan AB’nin, Ukrayna Savaşı’yla birlikte kendine yeni bir hikâye yazmasının zamanı gelmiştir. Bugün, Avrupa’nın ortasında tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu trajedi, AB açısından uyarı mahiyetindedir. Şimdi, Avrupa bütünleşmesinin temellerinin atıldığı dönemdeki gibi bir dayanışmaya, işbirliğine ve en önemlisi de vizyoner ve cesur bir bakış açısına ihtiyaç vardır."
'Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir'
Erdoğan yazılı açıklamasında ayrıca "Türkiye, sadece aday ülke ve NATO Müttefiki olarak değil, köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip bir ortak olarak da, mevcut meydan okumaların aşılmasında somut katkı sağlamaktadır. Ukrayna’daki savaşın küresel boyutlara ulaşan menfi etkileri güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok alanda AB için ne denli stratejik önemde olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Giderek karmaşıklaşan dünya sahnesinde, farklılıklarımızdan ziyade müşterek paydalarımıza, çıkar çatışmalarından ziyade savunduğumuz temel değerlere odaklanmak ve Türkiye-AB ilişkilerini her alanda geliştirmek, her iki tarafın da menfaatinedir. Türkiye’nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir. Bu, AB’nin kendi gelecek tasavvuru, itibarı ve güvenilirliği bakımından da zaruridir. Bu düşüncelerle “Avrupa Günü”nün, ortak coğrafyamızda barış, esenlik ve dayanışmaya vesile olmasını diliyor, başta vatandaşlarım olmak üzere, tüm Avrupalıların 9 Mayıs “Avrupa Günü”nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.