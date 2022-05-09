https://tr.sputniknews.com/20220509/danistay-itirazlari-reddetti-polisin-goruntu-ve-ses-kaydini-alma-yasagi-kesin-olarak-durduruldu-1056223027.html

Danıştay itirazları reddetti, polisin görüntü ve ses kaydını alma yasağı kesin olarak durduruldu

Danıştay itirazları reddetti, polisin görüntü ve ses kaydını alma yasağı kesin olarak durduruldu

Danıştay, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açtığı davada İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün itirazlarını reddetti. Kamusal alanda polisin ses... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T20:00+0300

2022-05-09T20:00+0300

2022-05-09T20:00+0300

türkiye

danıştay

medya

türkiye gazeteciler sendikası (tgs)

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Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu, kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen Emniyet genelgesine dair nihai kararı verdi.Genelgeye karşı Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) karara itiraz etmişti. Danıştay, itirazları reddetti ve genelgenin yürütmesi kesin olarak durdurulmuş oldu.Söz konusu kararı duyuran TGS, "Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesi kesin olarak durduruldu. Danıştay, açtığımız davada İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin itirazlarını reddetti. Basın hürdür sansür edilemez! #GazetecilikEngellenemez" paylaşımı yaptı.

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danıştay, medya, türkiye gazeteciler sendikası (tgs)