https://tr.sputniknews.com/20220509/denizlide-feto-operasyonu-3-tutuklu-1056221686.html

Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklu

Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklu

Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T19:12+0300

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türkiye

denizli

fetö

cezaevi

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Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

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denizli, fetö, cezaevi