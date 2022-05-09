https://tr.sputniknews.com/20220509/denizlide-feto-operasyonu-3-tutuklu-1056221686.html
Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklu
Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklu
Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T19:12+0300
2022-05-09T19:12+0300
2022-05-09T19:14+0300
türkiye
denizli
fetö
cezaevi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406268_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_10bd7d1d5941b640f5281eac34b0c14a.jpg
Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.
türkiye
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406268_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_88afa0dd04d9ba645ee46f1907c81da0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denizli, fetö, cezaevi
Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklu
19:12 09.05.2022 (güncellendi: 19:14 09.05.2022) Abone ol
Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.