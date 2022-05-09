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Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili devrede
Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili devrede
Haiti'de aralarında 8 Türk vatandaşın da bulunduğu yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliğinin resmi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-09T20:02+0300
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dışişleri bakanlığı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yolcuları arasında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu yolcu otobüsü, dün Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye seyahat ederken kaçırıldı.Daha önce başka kaçırma vakalarının da yaşandığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında gerçekleşen olayın ardından Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliği, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti nezdinde girişimlere başladı.Fidye amaçlı silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı öğrenilen yolcuların en kısa sürede salıverilmesi için resmi makamlarla yakın temasın sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/haitide-8-turk-vatandasi-kacirildi-1056217568.html
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dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili devrede

20:00 09.05.2022 (güncellendi: 20:02 09.05.2022)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA
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Haiti'de aralarında 8 Türk vatandaşın da bulunduğu yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliğinin resmi makamlarla temasının sürdüğü belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yolcuları arasında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu yolcu otobüsü, dün Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye seyahat ederken kaçırıldı.
Daha önce başka kaçırma vakalarının da yaşandığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında gerçekleşen olayın ardından Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliği, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti nezdinde girişimlere başladı.
Fidye amaçlı silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı öğrenilen yolcuların en kısa sürede salıverilmesi için resmi makamlarla yakın temasın sürdüğü belirtildi.
Haiti - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
DÜNYA
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı
17:14
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