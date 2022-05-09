https://tr.sputniknews.com/20220509/disisleri-bakanligi-haitide-kacirilan-8-turk-vatandasiyla-ilgili-devrede-1056223089.html

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili devrede

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili devrede

Haiti'de aralarında 8 Türk vatandaşın da bulunduğu yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliğinin resmi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T20:00+0300

2022-05-09T20:00+0300

2022-05-09T20:02+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yolcuları arasında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu yolcu otobüsü, dün Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye seyahat ederken kaçırıldı.Daha önce başka kaçırma vakalarının da yaşandığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında gerçekleşen olayın ardından Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliği, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti nezdinde girişimlere başladı.Fidye amaçlı silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı öğrenilen yolcuların en kısa sürede salıverilmesi için resmi makamlarla yakın temasın sürdüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220509/haitide-8-turk-vatandasi-kacirildi-1056217568.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dışişleri bakanlığı