https://tr.sputniknews.com/20220509/disisleri-isvicrede-duzenlenen-23-nisan-festivaline-yonelik-saldiriyi-siddetle-kiniyoruz-1056194377.html

Dışişleri: İsviçre’de düzenlenen 23 Nisan festivaline yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri: İsviçre’de düzenlenen 23 Nisan festivaline yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ni hedef alan saldırı hakkında' başlıklı bir açıklama yayınladı... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T00:59+0300

2022-05-09T00:59+0300

2022-05-09T01:06+0300

türkiye

dışişleri

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

isviçre

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Dışişleri Bakanlığı tarafından "İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" şeklinde bir açıklama yapıldı.Bakanlığın internet sayfasında yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İsviçre’nin Basel kentinde bugün düzenlenen “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali”ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

türkiye

isviçre

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dışişleri, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, isviçre