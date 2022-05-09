https://tr.sputniknews.com/20220509/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056198614.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.95'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.72 TL’de yer alıyor. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T09:09+0300
2022-05-09T09:09+0300
2022-05-09T09:09+0300
ekonomi
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çeyrek altın
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Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, 9 Mayıs sabahında 14.95 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.9508 lira, satış fiyatı 149650 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.7230 lira alış fiyatı, 15.7426 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 9 Mayıs 2022 sabahında 1875 dolar bandında yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları ise;Gram altın 902 lira,Çeyrek altın 1480 lira,Yarım altın 2960 lira,Tam altın 5902 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220506/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056132775.html
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dolar, dolar/tl, euro, altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.95'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.72 TL’de yer alıyor.
Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, 9 Mayıs sabahında 14.95 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.9508 lira, satış fiyatı 149650 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.7230 lira alış fiyatı, 15.7426 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 9 Mayıs 2022 sabahında 1875 dolar bandında yer alıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları ise;
Tam altın 5902 lira seviyesinde yer alıyor.