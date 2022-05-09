https://tr.sputniknews.com/20220509/dunya-kadinlar-boks-sampiyonasinin-acilis-toreni-istanbulda-gerceklestirildi-1056194568.html

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış töreni İstanbul'da gerçekleştirildi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış töreni İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek 12. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T01:20+0300

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spor

boks

uluslararası boks federasyonu (ibf)

kadınlar

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Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen 12. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış törenine Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözlemcileri, IBA yöneticileri ile yetkilileri, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.Açılış töreninde İstanbul'un tanıtım filminin yayımlanmasının ardından Semazen gösterisi gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan ülkelerin bayraklarıyla geçit töreni düzenlenmesinin ardından açılış konuşmaları yapıldı. Tören, dans gösterileriyle sona erdi.İstanbul'da 21 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonaya 73 ülkeden 310 sporcu katılacak. Türkiye, organizasyonda 12 sıkletin tamamında temsil edilecek.Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ücretsiz bir şekilde salondan izlenebilecek.Maskota ismini sporseverler verecekŞampiyonanın maskotu olan kedinin adı bir yarışmayla belirlenecek.IBA'nın Instagram hesabına 17 Mayıs'a kadar gönderilecek isim önerilerinden en beğenileni maskotun ismi olacak. İsim önerisinde bulunan kişi ise bir akıllı telefon kazanacak.Milli takımda gözler olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nda olacak.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda geçen yaz 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz Sürmeneli, 2019'da elde ettiği dünya şampiyonluğu unvanını korumak için 66 kiloda ringe çıkacak. Son olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz, İstanbul'da da yine altın madalyanın en büyük favorisi olarak mücadele edecek.Tokyo'da 51 kiloda olimpiyat şampiyonluğunu finalde kaybeden ama Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat madalyasını getiren Buse Naz Çakıroğlu ise 2019'da Rusya'da elde edemediği şampiyonluğu almak için yumruk sallayacak. Son dünya ve olimpiyat ikincisi Buse Naz, 50 kiloda mücadele edeceği ringde madalyanın rengini sarıya çevirmeye çalışacak.2019'da Avrupa şampiyonu olan Elif Güneri 81 kiloda, dünya ikinciliği bulunan Şennur Demir de +81 kiloda Türkiye'nin madalya umutları olarak ringde yer alacak.

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boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), kadınlar