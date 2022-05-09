https://tr.sputniknews.com/20220509/ekvadorda-cezaevinde-cikan-isyan-ve-catismalarda-43-mahkum-oldu-1056227552.html
Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum yaşamını yitirdi
Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum yaşamını yitirdi
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T22:13+0300
2022-05-09T22:13+0300
2022-05-09T22:14+0300
ekvador
cezaevi
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Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıktı.Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef münferit hadisede 43 mahkum yaşamını yitirdi. Aldığımız bilgilere göre ateşli silahlardan çok bıçak ve kesici aletlerle insanlar öldü." ifadelerini kullandı.Cesetlerin henüz tahliye edilemediğini vurgulayan Carrillo, hücrelerde çatışmaların devam ettiğini söyledi.Ekvador'da, en son 4 Nisan'da ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıkmış, 20 mahkum yaşamını yitirmişti.Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 396 mahkum hayatını kaybetmişti.
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ekvador, cezaevi
Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum yaşamını yitirdi
22:13 09.05.2022 (güncellendi: 22:14 09.05.2022) Abone ol
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.
Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıktı.
Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef münferit hadisede 43 mahkum yaşamını yitirdi. Aldığımız bilgilere göre ateşli silahlardan çok bıçak ve kesici aletlerle insanlar öldü." ifadelerini kullandı.
Cesetlerin henüz tahliye edilemediğini vurgulayan Carrillo, hücrelerde çatışmaların devam ettiğini söyledi.
Ekvador'da, en son 4 Nisan'da ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıkmış, 20 mahkum yaşamını yitirmişti.
Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 396 mahkum hayatını kaybetmişti.