https://tr.sputniknews.com/20220509/elon-musk-attigi-tweetle-gundem-oldu-gizemli-bir-sekilde-olursem-sizi-tanimak-guzeldi-1056206845.html
Elon Musk attığı tweetle gündem oldu: 'Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi'
Elon Musk attığı tweetle gündem oldu: 'Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi'
44 milyar dolara Twitter'ı satın almasıyla alan ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gizemli bir şekilde ölürsem sizi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T12:53+0300
2022-05-09T12:53+0300
2022-05-09T12:54+0300
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Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımla gündem oldu.ABD'li milyarder girişimci, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi" ifadelerini kullandı. Daha önce, Rus Roscosmos devlet şirketinin başkanı Dmitriy Rogozin, Elon Musk'ı, Starlink internet terminallerini Pentagon aracılığıyla, neo-Nazi Azov taburu da dahil olmak üzere Ukrayna ordusunun hizmetine sunduğu iddiasıyla sorumlu tutulacağı konusunda uyarmıştı.Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Elon Musk, Ukrayna'daki faşist güçlere askeri iletişim sağlıyor. Bu yüzden Elon, ne kadar aptalı oynarsan oyna, sorumlu tutulacaksın" demişti.Musk'ın, Rogozin'in söylemlerinin ardından böyle bir paylaşımda bulunması dikkat çekti. Mart ayında Musk, Rusya'nın Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak için başlattığı özel askeri operasyonun ardından, Dünya yörüngesindeki 2 binden fazla uydudan oluşan Starlink internet terminalini Ukrayna'ya teslim ettiğini açıklamıştı.Daha sonra Musk, adını açıklamadığı birkaç hükümetin, Ukrayna'daki Starlink terminallerinde Rus haber kaynaklarına erişimini engellemesi için kendisine baskı yaptığını da açıklamıştı. ABD'li girişimci, 'ifade özgürlüğü savunucusu' olduğunu söyleerek 'silah zoruyla' olmadıkça bunu yapmayı reddettiğini söylemişti. 'Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım'Annesi'nin Maye Musk'ın "Bu hiç komik değil" yanıtına ise ABD'li milyarder, "Üzgünüm, hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" yanıtını verdi. Diğer yandan Musk'ın tweeti, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da farklı tepkilerle karşılandı.Birçok kişi milyarder girişimci ile dayanışma içerisinde olacağını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise Musk'ın sarhoş olduğunu düşündüklerini dile getirdiler.
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Elon Musk attığı tweetle gündem oldu: 'Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi'
12:53 09.05.2022 (güncellendi: 12:54 09.05.2022) Abone ol
44 milyar dolara Twitter'ı satın almasıyla alan ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi" dedi.
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımla gündem oldu.
ABD'li milyarder girişimci, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi" ifadelerini kullandı.
Daha önce, Rus Roscosmos devlet şirketinin başkanı Dmitriy Rogozin, Elon Musk'ı, Starlink internet terminallerini Pentagon aracılığıyla, neo-Nazi Azov taburu da dahil olmak üzere Ukrayna ordusunun hizmetine sunduğu iddiasıyla sorumlu tutulacağı konusunda uyarmıştı.
Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Elon Musk, Ukrayna'daki faşist güçlere askeri iletişim sağlıyor. Bu yüzden Elon, ne kadar aptalı oynarsan oyna, sorumlu tutulacaksın" demişti.
Musk'ın, Rogozin'in söylemlerinin ardından böyle bir paylaşımda bulunması dikkat çekti.
Mart ayında Musk, Rusya'nın Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak için başlattığı özel askeri operasyonun ardından, Dünya yörüngesindeki 2 binden fazla uydudan oluşan Starlink internet terminalini Ukrayna'ya teslim ettiğini açıklamıştı.
Daha sonra Musk, adını açıklamadığı birkaç hükümetin, Ukrayna'daki Starlink terminallerinde Rus haber kaynaklarına erişimini engellemesi için kendisine baskı yaptığını da açıklamıştı. ABD'li girişimci, 'ifade özgürlüğü savunucusu' olduğunu söyleerek 'silah zoruyla' olmadıkça bunu yapmayı reddettiğini söylemişti.
'Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım'
Annesi'nin Maye Musk'ın "Bu hiç komik değil" yanıtına ise ABD'li milyarder, "Üzgünüm, hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" yanıtını verdi.
Diğer yandan Musk'ın tweeti, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da farklı tepkilerle karşılandı.
Birçok kişi milyarder girişimci ile dayanışma içerisinde olacağını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise Musk'ın sarhoş olduğunu düşündüklerini dile getirdiler.