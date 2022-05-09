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Elon Musk'tan Japonya'ya 'nüfus' uyarısı: Önlem alınmazsa ülke yok olacak
Elon Musk'tan Japonya'ya 'nüfus' uyarısı: Önlem alınmazsa ülke yok olacak
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, azalan doğum oranlarını tersine çeviremediği sürece 'Japonya'nın er geç yok olacağı' uyarısında bulundu. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T15:38+0300
2022-05-09T15:53+0300
dünya
japonya
nüfus
uyarı
elon musk
twitter
paylaşım
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Twitter' 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, Japon Kyodo ajansının Twitter üzerinden paylaştığı 'ülke nüfusunda 2021'de rekor düşüş' haberine, sosyal medya hesabından cevap verdi.'Bariz olanı beyan ettiğini' kaydeden Musk, "Doğum oranının ölüm oranını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı sürece, Japonya er ya da geç yok olacak" görüşünü dile getirdi.Geçen ay yayımlanan haberde Japonya nüfusunun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerilediği, bunun '11 yıldır art arda yaşandığı ve 1950'den beri en büyük düşüş' olduğu vurgulanmıştı.Hükümet verilerine göre, ülkede geçen yıl 831 bin doğum, 1.44 milyon ölüm kayda geçti.Son veriler ışığında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11.8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/5-ulkeden-baskentini-tasima-karari-sebep-artan-nufus-ve-iklim-degisikligi--1056076431.html
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japonya, nüfus, uyarı, elon musk, twitter , paylaşım

Elon Musk'tan Japonya'ya 'nüfus' uyarısı: Önlem alınmazsa ülke yok olacak

15:38 09.05.2022 (güncellendi: 15:53 09.05.2022)
© REUTERS / Toru HanaiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© REUTERS / Toru Hanai
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, azalan doğum oranlarını tersine çeviremediği sürece 'Japonya'nın er geç yok olacağı' uyarısında bulundu.
Twitter' 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, Japon Kyodo ajansının Twitter üzerinden paylaştığı 'ülke nüfusunda 2021'de rekor düşüş' haberine, sosyal medya hesabından cevap verdi.
'Bariz olanı beyan ettiğini' kaydeden Musk, "Doğum oranının ölüm oranını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı sürece, Japonya er ya da geç yok olacak" görüşünü dile getirdi.
Geçen ay yayımlanan haberde Japonya nüfusunun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerilediği, bunun '11 yıldır art arda yaşandığı ve 1950'den beri en büyük düşüş' olduğu vurgulanmıştı.
Hükümet verilerine göre, ülkede geçen yıl 831 bin doğum, 1.44 milyon ölüm kayda geçti.
Son veriler ışığında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11.8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.
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