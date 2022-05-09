https://tr.sputniknews.com/20220509/engin-altan-duzyatan-hazine-arazisi-icin-girdigi-ihaleyi-kaybetti-1056220805.html
Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti
Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti
Bursa’nın İznik'teki arazisini genişletmek isteyen oyuncu Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T18:43+0300
2022-05-09T18:43+0300
2022-05-09T18:43+0300
yaşam
engin altan düzyatan
ihale
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İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nden arazi alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yerini genişletmek istedi.Sözcü’de yer alan habere göre, İznik Milli Emlak’ta gerçekleştirilen ihaleye koltuk değnekleriyle giden oyuncu, 60 bin lira ile başlayan ihaleyi kaybetti. İhaleyi 550 bin lira ile en yüksek fiyat veren Aziz Çalık kazandı.‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinde ‘Oruç Reis’ karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan geçen hafta sette at üzerindeyken başka bir atın kendisine çarpması sonucu sakatlanmıştı.
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engin altan düzyatan, ihale
Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti
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Bursa’nın İznik'teki arazisini genişletmek isteyen oyuncu Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti.
İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nden arazi alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yerini genişletmek istedi.
Sözcü’de yer alan habere göre, İznik Milli Emlak’ta gerçekleştirilen ihaleye koltuk değnekleriyle giden oyuncu, 60 bin lira ile başlayan ihaleyi kaybetti. İhaleyi 550 bin lira ile en yüksek fiyat veren Aziz Çalık kazandı.
‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinde ‘Oruç Reis’ karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan geçen hafta sette at üzerindeyken başka bir atın kendisine çarpması sonucu sakatlanmıştı.