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https://tr.sputniknews.com/20220509/eski-bakaninin-protestoculara-ates-acilmasini-istedi-iddiasina-trumptan-tamamen-yalan-tepkisi-1056208560.html
Eski bakanının 'Protestoculara ateş açılmasını istedi' iddiasına, Trump'tan 'tamamen yalan' tepkisi
Eski bakanının 'Protestoculara ateş açılmasını istedi' iddiasına, Trump'tan 'tamamen yalan' tepkisi
Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kasım 2020 seçimlerini kaybetmiş Donald Trump tarafından bir tweetle kovulmasına neden olan meseleye anı kitabında geri... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T13:22+0300
2022-05-09T13:48+0300
dünya
abd
mark esper
donald trump
mark milley
george floyd
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25 Mayıs 2020'deki George Floyd cinayetinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestoların 1 Haziran 2020'de Beyaz Saray'ın kapılarına dayanmasına ne yanıt vermek gerektiği konusunda Donald Trump'la ayrışan Mark Esper, 'Kutsal Yemin: Sıradışı Dönemin Savunma Bakanı'nın Anıları' isimli anı kitabında bu konuya yeniden el attı.Eski savunma bakanının Trump yönetimine dair şoke edici ayrıntılara yer verme iddiasındaki kitapta Trump'ın Beyaz Saray etrafında toplanan protestoculara 'ateş açılmasını istediğini' öne sürmesine, 45. Başkan "Tamamen yalan" tepkisini gösterdi. CBS'in 60 Dakika programının iddiayla ilgili görüşünü aldığı Trump, Esper'in 'zayıf ve tümden etkisiz bir savunma bakanı olduğunu' ileri sürerek "Bu yüzden orduyu yönetmek zorunda kaldım. IŞİD, (İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani, (IŞİD lideri) El Bağdadi'nin işini bitirdim, orduyu 2.5 trilyon dolarla yeniden inşa ettim, Uzay Gücü'nü kurdum ve çok daha fazlasını yaptım" diye konuştu. Eski bakanından söz ederken 'kazma' anlamına çekilebilecek bir ifade kullanan Trump, "Görevini kaybetmemek için umutsuzca çırpınırdı. İstediğim her şeyi yapardı, o yüzden ona 'Evetsper' adını takmıştım" dedi. 'Anlattıklarını doğrulayacak en az 10 tanık olduğunu' savunan Trump, Esper'in ABD çapında protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine başkent Washington DC'ye 10 bin asker konuşlandırmak istediği iddiasını da 'yanlış' diye reddetti. Önceki Cumhuriyetçi Partili Başkan, Kasım 2020 seçimini Demokrat Partili Joe Biden'a kaybetmesinin geniş çaplı seçim hilesinden kaynaklandığı iddiası üzerinden 6 Ocak 2021'de Washington DC'de miting düzenlemesinin ardından destekçilerinin Kongre'yi basması vakasıyla ilgili şu iddiayı ortaya attı:"Asıl 6 Ocak'a en az 10 bin asker göndermek istedim, çünkü o gün birçok insanın 2020'deki yolsuz başkanlık seçimlerini protesto etmek için Washington'a geleceğini biliyordum. (Kongre baskını nedeniyle hakkında azil süreci açan Temsilciler Başkanı, Demokrat Partili) Nancy Pelosi ve DC Belediye Başkanı beni geri çevirdi."Ancak Trump, 1 Haziran 2020'de Beyaz Saray'daki toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, George Floyd protestolarındaki şiddet olaylarını 'iç terör' diye niteleyerek şöyle konuşmuştu:"Her validen sokaklara hakim olmamıza yetecek sayıda Ulusal Muhafız konuşlandırmasını istedim. Biz burada konuşurken, bir yandan da... binlerce ve binlerce ağır silahlı asker, askeri personel ve kolluk kuvvetlerini gönderiyorum."Trump'ın polisin görevlerini yerine getirmesi için muvazzaf askeri personel kullanma planını hayata geçirseydi, 1807 Ayaklanma Yasası'nı yürürlüğe koyması gerekecekti. ABD'de şiddeti veya isyanı bastırmak için askeri birliklerin kullanımını düzenleyen bu yasa, Başkan'a koşulların federal birliklerin kullanılmasını gerektirip gerektirmediğine karar verme yetkisi veriyor.Daha önce ABD basını, Trump'ın 1 Haziran'da Beyaz Saray'daki toplantıda başkente 10 bin asker konuşlandırma niyetini beyan ettiğinde, buna Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in karşı çıktığına dair pek çok habere yer vermişti. Esper'den ise 'muharebe alanına dönen şehirlere hükmetmek gerektiğinden' söz ettiğinin sızmasına emekli genelkurmay başkanları ve komutanların tepki göstermesi üzerine 'insanların hedef alınmasını kast etmediği' açıklaması gelmişti.1 Haziran'da Trump'ın Esper dahil bazı bakanlarla yürüyerek kiliseye gitme ve burada elinde İncil ile poz verme 'operasyonu için polisin aşırı güç kullanarak protestocuları dağıttırmasının ardından da emekli genelkurmay başkanları ve komutanlardan tepki gelmişti. Bunun üzerine Esper, "Fotoğraf çekimi yapılacağından haberim yoktu. Apolitik kalmak ve bu tür durumlardan uzak durmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.Anı kitabında Trump'ın başkente 10 bin asker konuşlandırmak istemekle kalmayıp "Onlara ateş edemez misin? Sadece bacaklarından falan vur" dediğini de öne süren eski savunma bakanı, kitabının tanıtımı için çıktığı 60 Dakika programında, "Bizim yapmamız gerekenin bu olduğunu, asker getirmemizi ve protestocuları vurmamızı öneriyordu" diyerek ekledi:"Sonunda silahlar ve süngülerle paraşütçüleri Washington DC sokaklarına konuşlandırmak için doğrudan emir vereceğini düşündüm. Bu korkunç olurdu."'İran ve Venezüella'ya karşı askeri harekat da dahil olmak üzere ülkeyi karanlık bir yöne götürebilecek bir dizi tehlikeli şeyi önlemede rol oynamaktan gurur duyduğunu' dile getiren Esper, “Çeşitli zamanlarda Beyaz Saray'dakiler Venezüella'ya karşı askeri harekat düzenlemeyi, İran'ı vurmayı, Küba'yı ablukaya almamızı teklif eder. Bu fikirler birkaç haftada bir gelir. Böyle şeyler ortaya atıldığında, vurup ezmek zorunda kalırız" derken, ezme işini Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ile birlikte yaptığına atıfta bulundu.
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https://tr.sputniknews.com/20200602/polis-sefinden-trumpa-soyleyecek-yapici-bir-seyin-yoksa-ceneni-kapat-1042173412.html
https://tr.sputniknews.com/20200602/incili-aksesuar-kiliseyi-dekor-yapan-trumpa-dini-liderlerden-tepki-din-siyasi-alet-tanri-1042174220.html
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https://tr.sputniknews.com/20200611/abd-genelkurmay-baskanindan-trumpin-incille-kiliseye-yurume-sovunda-yer-aldigi-icin-ozur-aciklamasi-1042232457.html
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abd, mark esper, donald trump, mark milley, george floyd

Eski bakanının 'Protestoculara ateş açılmasını istedi' iddiasına, Trump'tan 'tamamen yalan' tepkisi

13:22 09.05.2022 (güncellendi: 13:48 09.05.2022)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kasım 2020 seçimlerini kaybetmiş Donald Trump tarafından bir tweetle kovulmasına neden olan meseleye anı kitabında geri dönünce 45. Başkan'ı yine kızdırdı. Zira Esper, Trump'ın başkente 10 bin asker konuşlandırmak istemekle kalmayıp "Onlara ateş edemez misin? Sadece bacaklarından falan vur" dediğini iddia etti.
25 Mayıs 2020'deki George Floyd cinayetinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestoların 1 Haziran 2020'de Beyaz Saray'ın kapılarına dayanmasına ne yanıt vermek gerektiği konusunda Donald Trump'la ayrışan Mark Esper, 'Kutsal Yemin: Sıradışı Dönemin Savunma Bakanı'nın Anıları' isimli anı kitabında bu konuya yeniden el attı.
Eski savunma bakanının Trump yönetimine dair şoke edici ayrıntılara yer verme iddiasındaki kitapta Trump'ın Beyaz Saray etrafında toplanan protestoculara 'ateş açılmasını istediğini' öne sürmesine, 45. Başkan "Tamamen yalan" tepkisini gösterdi.
CBS'in 60 Dakika programının iddiayla ilgili görüşünü aldığı Trump, Esper'in 'zayıf ve tümden etkisiz bir savunma bakanı olduğunu' ileri sürerek "Bu yüzden orduyu yönetmek zorunda kaldım. IŞİD, (İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani, (IŞİD lideri) El Bağdadi'nin işini bitirdim, orduyu 2.5 trilyon dolarla yeniden inşa ettim, Uzay Gücü'nü kurdum ve çok daha fazlasını yaptım" diye konuştu.
Eski bakanından söz ederken 'kazma' anlamına çekilebilecek bir ifade kullanan Trump, "Görevini kaybetmemek için umutsuzca çırpınırdı. İstediğim her şeyi yapardı, o yüzden ona 'Evetsper' adını takmıştım" dedi.
'Anlattıklarını doğrulayacak en az 10 tanık olduğunu' savunan Trump, Esper'in ABD çapında protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine başkent Washington DC'ye 10 bin asker konuşlandırmak istediği iddiasını da 'yanlış' diye reddetti.
Önceki Cumhuriyetçi Partili Başkan, Kasım 2020 seçimini Demokrat Partili Joe Biden'a kaybetmesinin geniş çaplı seçim hilesinden kaynaklandığı iddiası üzerinden 6 Ocak 2021'de Washington DC'de miting düzenlemesinin ardından destekçilerinin Kongre'yi basması vakasıyla ilgili şu iddiayı ortaya attı:
"Asıl 6 Ocak'a en az 10 bin asker göndermek istedim, çünkü o gün birçok insanın 2020'deki yolsuz başkanlık seçimlerini protesto etmek için Washington'a geleceğini biliyordum. (Kongre baskını nedeniyle hakkında azil süreci açan Temsilciler Başkanı, Demokrat Partili) Nancy Pelosi ve DC Belediye Başkanı beni geri çevirdi."
Ancak Trump, 1 Haziran 2020'de Beyaz Saray'daki toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, George Floyd protestolarındaki şiddet olaylarını 'iç terör' diye niteleyerek şöyle konuşmuştu:
"Her validen sokaklara hakim olmamıza yetecek sayıda Ulusal Muhafız konuşlandırmasını istedim. Biz burada konuşurken, bir yandan da... binlerce ve binlerce ağır silahlı asker, askeri personel ve kolluk kuvvetlerini gönderiyorum."
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2020
DÜNYA
Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale için ağır silahlı askerleri görevlendirdi
2 Haziran 2020, 01:58
Trump'ın polisin görevlerini yerine getirmesi için muvazzaf askeri personel kullanma planını hayata geçirseydi, 1807 Ayaklanma Yasası'nı yürürlüğe koyması gerekecekti. ABD'de şiddeti veya isyanı bastırmak için askeri birliklerin kullanımını düzenleyen bu yasa, Başkan'a koşulların federal birliklerin kullanılmasını gerektirip gerektirmediğine karar verme yetkisi veriyor.
Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasının ardından yerleşkeden çıkarak Beyaz Saray'ın yakınındaki St. Johns Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil ile yürüdü. Kilisenin önüne gelen Trump, İncil ile poz verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2020
DÜNYA
Polis şefinden Trump'a: Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa çeneni kapat
2 Haziran 2020, 17:22
Daha önce ABD basını, Trump'ın 1 Haziran'da Beyaz Saray'daki toplantıda başkente 10 bin asker konuşlandırma niyetini beyan ettiğinde, buna Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in karşı çıktığına dair pek çok habere yer vermişti. Esper'den ise 'muharebe alanına dönen şehirlere hükmetmek gerektiğinden' söz ettiğinin sızmasına emekli genelkurmay başkanları ve komutanların tepki göstermesi üzerine 'insanların hedef alınmasını kast etmediği' açıklaması gelmişti.
Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasının ardından yerleşkeden çıkarak Beyaz Saray'ın yakınındaki St. Johns Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil ile yürüdü. Kilisenin önüne gelen Trump, İncil ile poz verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2020
DÜNYA
İncil'i aksesuar, kiliseyi dekor yapan Trump'a dini liderlerden tepki: Din, siyasi alet; tanrı, oyuncağınız değildir
2 Haziran 2020, 19:52
1 Haziran'da Trump'ın Esper dahil bazı bakanlarla yürüyerek kiliseye gitme ve burada elinde İncil ile poz verme 'operasyonu için polisin aşırı güç kullanarak protestocuları dağıttırmasının ardından da emekli genelkurmay başkanları ve komutanlardan tepki gelmişti. Bunun üzerine Esper, "Fotoğraf çekimi yapılacağından haberim yoktu. Apolitik kalmak ve bu tür durumlardan uzak durmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.
St. John Kilisesi önünde poz verenler soldan sağa Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, elinde İncil tutan Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2020
DÜNYA
Trump'ın kilise şovuna eşlik eden ABD Savunma Bakanı: Nereye gittiğimi bilmiyordum
3 Haziran 2020, 14:49
Anı kitabında Trump'ın başkente 10 bin asker konuşlandırmak istemekle kalmayıp "Onlara ateş edemez misin? Sadece bacaklarından falan vur" dediğini de öne süren eski savunma bakanı, kitabının tanıtımı için çıktığı 60 Dakika programında, "Bizim yapmamız gerekenin bu olduğunu, asker getirmemizi ve protestocuları vurmamızı öneriyordu" diyerek ekledi:
"Sonunda silahlar ve süngülerle paraşütçüleri Washington DC sokaklarına konuşlandırmak için doğrudan emir vereceğini düşündüm. Bu korkunç olurdu."
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2020
DÜNYA
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'ın İncil'le kiliseye yürüme şovunda yer aldığı için özür açıklaması
11 Haziran 2020, 16:51
'İran ve Venezüella'ya karşı askeri harekat da dahil olmak üzere ülkeyi karanlık bir yöne götürebilecek bir dizi tehlikeli şeyi önlemede rol oynamaktan gurur duyduğunu' dile getiren Esper, “Çeşitli zamanlarda Beyaz Saray'dakiler Venezüella'ya karşı askeri harekat düzenlemeyi, İran'ı vurmayı, Küba'yı ablukaya almamızı teklif eder. Bu fikirler birkaç haftada bir gelir. Böyle şeyler ortaya atıldığında, vurup ezmek zorunda kalırız" derken, ezme işini Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ile birlikte yaptığına atıfta bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2020
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'deki göstericilere destek, Beyaz Saray'a tepki
4 Haziran 2020, 14:44
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