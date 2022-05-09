https://tr.sputniknews.com/20220509/filipinlerde-halk-baskanlik-secimi-icin-sandik-basinda-1056209488.html

Filipinler'de halk, başkanlık seçimi için sandık başında

Filipinler'de halk, başkanlık seçimi için sandık başında

Filipinler’de 65.7 milyon seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Devlet Başkanlığı için Mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T13:45+0300

2022-05-09T13:45+0300

2022-05-09T13:46+0300

dünya

filipinler

seçim

rodrigo duterte

devlet başkanı

seçmen

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Filipinler’de halk, yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede 65.7 milyon seçmen mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin seçime katılmamasının ardından görev yapacak yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandıklara akın etti. Yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işleminin 19.00’da sona ermesi bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle oy kullanma işlemlerinin uzayabileceği kaydedilirken halk, devlet başkanının yanı sıra başkanı yardımcısı, 12 senatör, kongre üyeleri, valiler, belediye başkanları ve il meclis üyelerini seçecek.Eski başkanın oğlu seçimin favori ismiDevlet Başkanlığı yarışı ise 57 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo ile ülkeyi 21 yıl boyunca yöneten eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos’un kendisi ile aynı adı taşıyan oğlu Ferdinand Bongbong Marcos arasında yaşanacak. 1986 yılında düzenlenen kitlesel protestoların ardından görevden alınan ve Hawai’ye kaçan Ferdinand Marcos’un 64 yaşındaki oğlu Bongbong Marcos’un seçimleri kazanarak ülkenin yeni lideri olması bekleniyor.Bongbong Marcos ve mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo, 2016 yılında başkan yardımcılığı seçiminde de karşı karşıya gelmiş, seçimin galibi Roredo olmuştu.

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filipinler, seçim, rodrigo duterte, devlet başkanı, seçmen