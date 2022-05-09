https://tr.sputniknews.com/20220509/filipinlerde-halk-baskanlik-secimi-icin-sandik-basinda-1056209488.html
Filipinler'de halk, başkanlık seçimi için sandık başında
Filipinler'de halk, başkanlık seçimi için sandık başında
Filipinler’de 65.7 milyon seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Devlet Başkanlığı için Mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T13:45+0300
2022-05-09T13:45+0300
2022-05-09T13:46+0300
dünya
filipinler
seçim
rodrigo duterte
devlet başkanı
seçmen
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Filipinler’de halk, yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede 65.7 milyon seçmen mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin seçime katılmamasının ardından görev yapacak yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandıklara akın etti. Yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işleminin 19.00’da sona ermesi bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle oy kullanma işlemlerinin uzayabileceği kaydedilirken halk, devlet başkanının yanı sıra başkanı yardımcısı, 12 senatör, kongre üyeleri, valiler, belediye başkanları ve il meclis üyelerini seçecek.Eski başkanın oğlu seçimin favori ismiDevlet Başkanlığı yarışı ise 57 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo ile ülkeyi 21 yıl boyunca yöneten eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos’un kendisi ile aynı adı taşıyan oğlu Ferdinand Bongbong Marcos arasında yaşanacak. 1986 yılında düzenlenen kitlesel protestoların ardından görevden alınan ve Hawai’ye kaçan Ferdinand Marcos’un 64 yaşındaki oğlu Bongbong Marcos’un seçimleri kazanarak ülkenin yeni lideri olması bekleniyor.Bongbong Marcos ve mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo, 2016 yılında başkan yardımcılığı seçiminde de karşı karşıya gelmiş, seçimin galibi Roredo olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220329/cin-basini-abd-soguk-savas-copunu-pasifike-dokmeye-calisiyor-1055135522.html
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filipinler, seçim, rodrigo duterte, devlet başkanı, seçmen
Filipinler'de halk, başkanlık seçimi için sandık başında
13:45 09.05.2022 (güncellendi: 13:46 09.05.2022) Abone ol
Filipinler’de 65.7 milyon seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Devlet Başkanlığı için Mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo ile eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos’un oğlu Ferdinand Bongbong Marcos arasında seçim yapacak olan seçmen, aynı zamanda yerel seçimler için de oy kullanacak.
Filipinler’de halk, yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede 65.7 milyon seçmen mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin seçime katılmamasının ardından görev yapacak yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandıklara akın etti.
Yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işleminin 19.00’da sona ermesi bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle oy kullanma işlemlerinin uzayabileceği kaydedilirken halk, devlet başkanının yanı sıra başkanı yardımcısı, 12 senatör, kongre üyeleri, valiler, belediye başkanları ve il meclis üyelerini seçecek.
Eski başkanın oğlu seçimin favori ismi
Devlet Başkanlığı yarışı ise 57 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo ile ülkeyi 21 yıl boyunca yöneten eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos’un kendisi ile aynı adı taşıyan oğlu Ferdinand Bongbong Marcos arasında yaşanacak.
1986 yılında düzenlenen kitlesel protestoların ardından görevden alınan ve Hawai’ye kaçan Ferdinand Marcos’un 64 yaşındaki oğlu Bongbong Marcos’un seçimleri kazanarak ülkenin yeni lideri olması bekleniyor.
Bongbong Marcos ve mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo, 2016 yılında başkan yardımcılığı seçiminde de karşı karşıya gelmiş, seçimin galibi Roredo olmuştu.