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https://tr.sputniknews.com/20220509/fiyatlari-400-tlye-yaklasan-gunes-kremlerine-guvenlik-alarmi-takildi-1056221063.html
Fiyatları 400 TL'ye yaklaşan güneş kremlerine güvenlik alarmı takıldı
Fiyatları 400 TL'ye yaklaşan güneş kremlerine güvenlik alarmı takıldı
Bebek mamasının ardından güneş kremlerine de alarm takıldı. Son zamlarla birlikte güneş kremlerinin fiyatı 400 TL’ye yaklaştı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T18:54+0300
2022-05-09T18:54+0300
türkiye
güneş kremi
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TELE1'de yer alan habere göre, yüksek enflasyon nedeniyle pek çok gıda ve market ürünlerine art arda zamlar geldi.Marketler son dönemde yüksek fiyatlı ürünlerde hırsızlığı önlemek amacıyla ürün alarmı kullanmaya başladı. Fiyatı 400 TL’ye yaklaşan güneş kremlerine de alarm takıldığı görüldü.
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güneş kremi

Fiyatları 400 TL'ye yaklaşan güneş kremlerine güvenlik alarmı takıldı

18:54 09.05.2022
© FotoğrafGüneş kremi zam
Güneş kremi zam - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Fotoğraf
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Bebek mamasının ardından güneş kremlerine de alarm takıldı. Son zamlarla birlikte güneş kremlerinin fiyatı 400 TL’ye yaklaştı.
TELE1'de yer alan habere göre, yüksek enflasyon nedeniyle pek çok gıda ve market ürünlerine art arda zamlar geldi.
Marketler son dönemde yüksek fiyatlı ürünlerde hırsızlığı önlemek amacıyla ürün alarmı kullanmaya başladı. Fiyatı 400 TL’ye yaklaşan güneş kremlerine de alarm takıldığı görüldü.
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