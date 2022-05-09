https://tr.sputniknews.com/20220509/fiyatlari-400-tlye-yaklasan-gunes-kremlerine-guvenlik-alarmi-takildi-1056221063.html

Fiyatları 400 TL'ye yaklaşan güneş kremlerine güvenlik alarmı takıldı

Fiyatları 400 TL'ye yaklaşan güneş kremlerine güvenlik alarmı takıldı

Bebek mamasının ardından güneş kremlerine de alarm takıldı. Son zamlarla birlikte güneş kremlerinin fiyatı 400 TL’ye yaklaştı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T18:54+0300

2022-05-09T18:54+0300

2022-05-09T18:54+0300

türkiye

güneş kremi

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TELE1'de yer alan habere göre, yüksek enflasyon nedeniyle pek çok gıda ve market ürünlerine art arda zamlar geldi.Marketler son dönemde yüksek fiyatlı ürünlerde hırsızlığı önlemek amacıyla ürün alarmı kullanmaya başladı. Fiyatı 400 TL’ye yaklaşan güneş kremlerine de alarm takıldığı görüldü.

türkiye

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güneş kremi