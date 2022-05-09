https://tr.sputniknews.com/20220509/haitide-8-turk-vatandasi-kacirildi-1056217568.html
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı
Türkiye'nin Haiti Başkonsolosluğu, 8 Türk vatandaşının Haitili bir çete tarafından alıkonulduğunu duyurdu. Türkleri kaçıran grubun ise 400 Mawozo (400 Sakat)... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T17:14+0300
2022-05-09T17:14+0300
2022-05-09T17:30+0300
dünya
haiti
konsolosluk
türk
vatandaş
çete
kaçırma
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Dominik Cumhuriyeti'nden otobüsle Haiti'ye geçen ve aralarında en az 8 Türk misyonerin de bulunduğu bir grup kaçırıldı. Grubun dün öğleden sonra geçtiğimiz sene ABD ve Kanadalı bir grup misyonerin de kaçırıldığı Croix-des-Bouquets bölgesi yakınlarında alıkonulduğu bildirildi.Yerel basın, silahlı bir grubun otobüse saldırdığını aktarırken Haiti polis sözcüsü, konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.Sözcü'nün Haiti medyasından aktardığına göre, bölgede etkisini artıran 400 Mawozo isimli bir çetenin sivilleri kaçırmış olabileceği belirtildi. Yerel haberlerde en az 17 kişinin kaçırıldığı ve bunlardan 8’inin ise Türk vatandaşı olduğu, 8’inin Hatili ve şoförün ise Dominik Cumhuriyeti’nden olduğu belirtildi.Dominik gazetesi El Dia, Türk vatandaşlarının misyoner olduğunu aktarırken bu kişilerin Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye giriş yaptığını da duyurdu.400 Mawozo (400 Sakat) isimli grubun bölgedeki en eski ve şiddet yanlısı çete olduğu belirtilirken, bu grubun fidye için sık sık bölgedeki misyonerleri kaçırdığı da kayıtlara geçti.Grup resmi olarak kaçırmayı henüz üstlenmezken bölgenin hakimiyetinin onlarda olduğu vurgulandı.Geçtiğimiz sene Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede çeteler her geçen gün güçlerini artırıyorlar.
https://tr.sputniknews.com/20220115/haiti-devlet-baskani-moise-suikastinin-kilit-ismi-jamaikada-yakalandi-1052775980.html
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haiti, konsolosluk, türk, vatandaş, çete, kaçırma
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı
17:14 09.05.2022 (güncellendi: 17:30 09.05.2022) Abone ol
Türkiye'nin Haiti Başkonsolosluğu, 8 Türk vatandaşının Haitili bir çete tarafından alıkonulduğunu duyurdu. Türkleri kaçıran grubun ise 400 Mawozo (400 Sakat) isimli bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olabileceği açıklandı.
Dominik Cumhuriyeti'nden otobüsle Haiti'ye geçen ve aralarında en az 8 Türk misyonerin de bulunduğu bir grup kaçırıldı.
Grubun dün öğleden sonra geçtiğimiz sene ABD ve Kanadalı bir grup misyonerin de kaçırıldığı Croix-des-Bouquets bölgesi yakınlarında alıkonulduğu bildirildi.
Yerel basın, silahlı bir grubun otobüse saldırdığını aktarırken Haiti polis sözcüsü, konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.
Sözcü'nün Haiti medyasından aktardığına göre, bölgede etkisini artıran 400 Mawozo isimli bir çetenin sivilleri kaçırmış olabileceği belirtildi. Yerel haberlerde en az 17 kişinin kaçırıldığı ve bunlardan 8’inin ise Türk vatandaşı olduğu, 8’inin Hatili ve şoförün ise Dominik Cumhuriyeti’nden olduğu belirtildi.
Dominik gazetesi El Dia, Türk vatandaşlarının misyoner olduğunu aktarırken bu kişilerin Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye giriş yaptığını da duyurdu.
400 Mawozo (400 Sakat) isimli grubun bölgedeki en eski ve şiddet yanlısı çete olduğu belirtilirken, bu grubun fidye için sık sık bölgedeki misyonerleri kaçırdığı da kayıtlara geçti.
Grup resmi olarak kaçırmayı henüz üstlenmezken bölgenin hakimiyetinin onlarda olduğu vurgulandı.
Geçtiğimiz sene Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede çeteler her geçen gün güçlerini artırıyorlar.