https://tr.sputniknews.com/20220509/hakkarinin-cirek-peyniri-tescillendi-1056218955.html

Hakkari'nin 'Çirek peyniri' tescillendi

Hakkari'nin 'Çirek peyniri' tescillendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Çirek... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T17:47+0300

2022-05-09T17:47+0300

2022-05-09T17:49+0300

türkiye

yüksekova

hakkari

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Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle, kentte en çok tüketilen süt ürünlerinden biri olan Çirek peyniri için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, söz konusu ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verdi.7 ürün için de çalışmalar sürüyorHalk arasında lavaş peyniri olarak da bilinen Çirek'in tescillenmesi sürecinin tamamlandığını belirten TSO Başkanı Abdurrahman Pınar, şunları aktardı:'Yufka gibi açılan bir peynirdir'Ürünün tescillenmesinden mutluluk duyduklarını belirten Peynir üreticisi Necip Baskın ise şöyle konuştu:

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yüksekova, hakkari