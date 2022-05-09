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Hakkari'nin 'Çirek peyniri' tescillendi
Hakkari'nin 'Çirek peyniri' tescillendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Çirek... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T17:47+0300
2022-05-09T17:49+0300
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Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle, kentte en çok tüketilen süt ürünlerinden biri olan Çirek peyniri için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, söz konusu ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verdi.7 ürün için de çalışmalar sürüyorHalk arasında lavaş peyniri olarak da bilinen Çirek'in tescillenmesi sürecinin tamamlandığını belirten TSO Başkanı Abdurrahman Pınar, şunları aktardı:'Yufka gibi açılan bir peynirdir'Ürünün tescillenmesinden mutluluk duyduklarını belirten Peynir üreticisi Necip Baskın ise şöyle konuştu:
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yüksekova, hakkari

Hakkari'nin 'Çirek peyniri' tescillendi

17:47 09.05.2022 (güncellendi: 17:49 09.05.2022)
© AAHakkari'nin "Çirek peyniri
Hakkari'nin Çirek peyniri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Çirek peyniri, bölgede tescil edilen ilk ürün oldu.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle, kentte en çok tüketilen süt ürünlerinden biri olan Çirek peyniri için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.
Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, söz konusu ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

7 ürün için de çalışmalar sürüyor

Halk arasında lavaş peyniri olarak da bilinen Çirek'in tescillenmesi sürecinin tamamlandığını belirten TSO Başkanı Abdurrahman Pınar, şunları aktardı:
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci olmasaydı belgemizi daha erken de alabilirdik. Bu peynir çok önemli bir ürün. İlk defa Hakkari bölgesinde tescilli bir markamız oldu. Akabinde Şemdinli balı, üzümü ve cevizi, Dağlıca balı, inciri ve narı, Esendere elması için de çalışmalarımız sürüyor. Derecik'te seracılık çok önemli. Çukurca'da tahin, üzüm, nar. Allah bize çok güzel bir coğrafya vermiş. Özellikle tarım ve hayvancılıkta yatırımcılarımızı bekliyoruz."

'Yufka gibi açılan bir peynirdir'

Ürünün tescillenmesinden mutluluk duyduklarını belirten Peynir üreticisi Necip Baskın ise şöyle konuştu:
"Bu peynirin en önemli özelliği bölgemize has olması. Farklı bir tat ve aroması var ve tuz oranı çok az. Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra yufka gibi açılan bir peynirdir. Birinci önceliğimiz bölgemiz adına bu peyniri Türkiye piyasasına sunmak ve tanıtmak. İkinci aşama ise yurt dışına satışını başlatmak."
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