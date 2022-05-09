https://tr.sputniknews.com/20220509/hayat-pahaliligi-nedeniyle-protestolarin-durulmadigi-sri-lankada-basbakan-rajapaksa-istifa-etti-1056210222.html
Ekonomik kriz nedeniyle protestoların durulmadığı Sri Lanka'da Başbakan Rajapaksa istifa etti
Ekonomik kriz nedeniyle protestoların durulmadığı Sri Lanka'da Başbakan Rajapaksa istifa etti
Britanya'dan bağımsızlığını kazandığı 1948'ten beri en kötü ekonomik krizden geçen Sri Lanka'da haftalardır devam eden ve çatışmalara dönüşen protestolara... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T14:01+0300
2022-05-09T14:01+0300
2022-05-09T14:49+0300
dünya
mahinda rajapaksa
sri lanka
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Güney Asya'nın ada ülkesinde gıda, yakıt, ilaç kıtlığı ve enerji kesintileri nedeniyle başlayan protestolara karşı iktidar yandaşlarının muhaliflere saldırması üzerine Sri Lanka çapında sokağa çıkma yasağı ilan eden Başbakan Mahinda Rajapaksa, sonunda istifa etti. Halkı sükunete davet eden tweet atmasının ardından istifasını açıklayan Rajapaksa, öncesinde Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından siyasi krize çare olarak görevi bırakmaya çağrılmıştı. Mahinda Rajapaksa ile Gotabaya Rajapaksa kardeşler. Sıradaki adımın, cumhurbaşkanının parlamentodaki siyasi partileri bütün partilerin temsil edildiği bir kabine kurmaya çağırması olması bekleniyor.Daha önce muhalefet partisi Samagi Jana Balawegaya (SJB), lideri Sajith Premadasa'nın geçici bir hükümette başbakanlık görevini kabul etmeyeceğini doğrulamıştı. Hükümet karşıtı protestocular ile hükümet destekçileri arasında Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ofisinin önünde şiddetli çatışmalar çıkması üzerine başkent Kolombo'da orduyu görevlendiren hükümet, ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Onlarca kişinin yaralandığı çatışmaları dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.Britanya'nın sömürge yönetiminden 1948'de bağımsızlıklarını kazanmalarından beri en kötü ekonomik krizle karşı karşıya kalan Sri Lankalılar, akut gıda, yakıt ve ilaç kıtlığının yanısıra aylardır süren elektrik kesintileri nedeniyle protestolara başladı. Koronavirüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle turizm gelirlerini kaybeden ve yurtdışında çalışan vatandaşlarının ülkeye soktuğu dövizden olan Sri Lanka, 51 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemez hale geldiğinden bazı malları ithal edemiyor.
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mahinda rajapaksa, sri lanka
Ekonomik kriz nedeniyle protestoların durulmadığı Sri Lanka'da Başbakan Rajapaksa istifa etti
14:01 09.05.2022 (güncellendi: 14:49 09.05.2022) Abone ol
Britanya'dan bağımsızlığını kazandığı 1948'ten beri en kötü ekonomik krizden geçen Sri Lanka'da haftalardır devam eden ve çatışmalara dönüşen protestolara karşı ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan eden Başbakan Mahinda Rajapaksa, sonunda istifa etmek zorunda kaldı.
Güney Asya'nın ada ülkesinde gıda, yakıt, ilaç kıtlığı ve enerji kesintileri nedeniyle başlayan protestolara karşı iktidar yandaşlarının muhaliflere saldırması üzerine Sri Lanka çapında sokağa çıkma yasağı ilan eden Başbakan Mahinda Rajapaksa, sonunda istifa etti.
Halkı sükunete davet eden tweet atmasının ardından istifasını açıklayan Rajapaksa, öncesinde Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından siyasi krize çare olarak görevi bırakmaya çağrılmıştı. Mahinda Rajapaksa ile Gotabaya Rajapaksa kardeşler.
Sıradaki adımın, cumhurbaşkanının parlamentodaki siyasi partileri bütün partilerin temsil edildiği bir kabine kurmaya çağırması olması bekleniyor.
Daha önce muhalefet partisi Samagi Jana Balawegaya (SJB), lideri Sajith Premadasa'nın geçici bir hükümette başbakanlık görevini kabul etmeyeceğini doğrulamıştı.
Hükümet karşıtı protestocular ile hükümet destekçileri arasında Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ofisinin önünde şiddetli çatışmalar çıkması üzerine başkent Kolombo'da orduyu görevlendiren hükümet, ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Onlarca kişinin yaralandığı çatışmaları dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
Britanya'nın sömürge yönetiminden 1948'de bağımsızlıklarını kazanmalarından beri en kötü ekonomik krizle karşı karşıya kalan Sri Lankalılar, akut gıda, yakıt ve ilaç kıtlığının yanısıra aylardır süren elektrik kesintileri nedeniyle protestolara başladı.
Koronavirüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle turizm gelirlerini kaybeden ve yurtdışında çalışan vatandaşlarının ülkeye soktuğu dövizden olan Sri Lanka, 51 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemez hale geldiğinden bazı malları ithal edemiyor.