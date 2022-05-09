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Hindistan'da engelli genci uçağa almayan IndiGo'ya tepkiler büyüyor: Şirketten açıklama geldi
Hindistan'da engelli genci uçağa almayan IndiGo'ya tepkiler büyüyor: Şirketten açıklama geldi
Hindistan'da engelli bir gencin, Hint hava yolu şirketlerinden IndiGo'ya ait uçağa alınmaması kamuoyunda tepkilere neden olurken hükümet yetkilileri olayın... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T14:26+0300
2022-05-09T14:31+0300
dünya
hindistan
havalimanı
engelli
çocuk
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Hindistan'da Ranchi Havalimanı'nda meydana gelen olayda, IndiGo yetkilileri, engelli bir genci uçağa almamıştı. Hindustan Times’ın haberine göre, Birlik Bakanı Jyotiraditya Scindia, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın soruşturulmasıyla bizzat kendisinin ilgilendiğini, böyle bir harekete tolerans göstermeyeceklerini ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.Sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası tepkilere neden olan olay, 7 Mayıs Cumartesi günü Ranchi Havalimanı'nda yaşandı.IndiGo Hava Yolları çalışanları, diğer yolculara karşı risk oluşturabileceği gerekçesiyle, ailesiyle seyahat etmek için uçağın kapısında bekleyen engelli gencin uçuşuna izin vermedi.Olayı aktaran bir sosyal medya kullanıcısı, şunları söyledi: Olay sonrası hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçuş öncesi engelli gencin panik içinde olduğu ve şirket çalışanlarının son ana kadar gencin sakinleşmesini beklediği ifade edildi.Açıklamada, diğer yolcuların güvenliği dikkate alınarak gencin uçuşuna izin verilmediği aktarıldı.IndiGo, yaptığı açıklamada, yolcuların güvenliği adına bu adımı attığını, ailenin otel konaklamasını sağladığını ve ertesi sabah gidecekleri yere seyahatlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.Şirket açıklamasında, "Yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. IndiGo, çalışanları veya müşterileri için kapsayıcı bir organizasyon olmaktan gurur duyuyor. Her ay 75 binden fazla özel engelli yolcu IndiGo ile uçuyor" ifadeleri yer aldı.Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün, olaya ilişkin soruşturma açıldığını duyurmuştu.Hindistan'da fiziksel zorluk veya öğrenme güçlüğü çeken 26 milyondan fazla insan bulunuyor. Ancak bu kişileri günlük yaşamlarında destekleyecek çok az altyapı çalışmasının hayata geçirilmesi tepki çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220507/hindistanda-asiri-sicaklar-su-ve-elektrik-kesintisine-yol-acti-1056172031.html
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hindistan, havalimanı, engelli, çocuk

Hindistan'da engelli genci uçağa almayan IndiGo'ya tepkiler büyüyor: Şirketten açıklama geldi

14:26 09.05.2022 (güncellendi: 14:31 09.05.2022)
© AFP 2022 / PUNIT PARANJPEIndiGo
IndiGo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / PUNIT PARANJPE
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Hindistan'da engelli bir gencin, Hint hava yolu şirketlerinden IndiGo'ya ait uçağa alınmaması kamuoyunda tepkilere neden olurken hükümet yetkilileri olayın soruşturulacağını bildirdi.
Hindistan'da Ranchi Havalimanı'nda meydana gelen olayda, IndiGo yetkilileri, engelli bir genci uçağa almamıştı.
Hindustan Times’ın haberine göre, Birlik Bakanı Jyotiraditya Scindia, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın soruşturulmasıyla bizzat kendisinin ilgilendiğini, böyle bir harekete tolerans göstermeyeceklerini ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.
Sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası tepkilere neden olan olay, 7 Mayıs Cumartesi günü Ranchi Havalimanı'nda yaşandı.
IndiGo Hava Yolları çalışanları, diğer yolculara karşı risk oluşturabileceği gerekçesiyle, ailesiyle seyahat etmek için uçağın kapısında bekleyen engelli gencin uçuşuna izin vermedi.
Olayı aktaran bir sosyal medya kullanıcısı, şunları söyledi:
"Uçuş öncesinde genç, gözle görülür bir şekilde sıkıntılı görünüyordu. Güvenlik kontrolünden geçip kapıya ulaştığında uçağa binmeden neredeyse bir saat önce açlık ve susuzluktan kıvranıyor gibiydi. Anne-babası de engelli genci yatıştırmaya çalışıyordu. Diğer yolculardan da yardım talep ettiklerini gördüm. Ancak IndiGo personeli ise oldukça otoriter ve kabaydı. Gencin sakinleşmemesi durumunda uçağa alınmayacağını sert bir dille söylediler."
Olay sonrası hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçuş öncesi engelli gencin panik içinde olduğu ve şirket çalışanlarının son ana kadar gencin sakinleşmesini beklediği ifade edildi.
Açıklamada, diğer yolcuların güvenliği dikkate alınarak gencin uçuşuna izin verilmediği aktarıldı.
IndiGo, yaptığı açıklamada, yolcuların güvenliği adına bu adımı attığını, ailenin otel konaklamasını sağladığını ve ertesi sabah gidecekleri yere seyahatlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şirket açıklamasında, "Yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. IndiGo, çalışanları veya müşterileri için kapsayıcı bir organizasyon olmaktan gurur duyuyor. Her ay 75 binden fazla özel engelli yolcu IndiGo ile uçuyor" ifadeleri yer aldı.
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün, olaya ilişkin soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Hindistan'da fiziksel zorluk veya öğrenme güçlüğü çeken 26 milyondan fazla insan bulunuyor. Ancak bu kişileri günlük yaşamlarında destekleyecek çok az altyapı çalışmasının hayata geçirilmesi tepki çekiyor.
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