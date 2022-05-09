https://tr.sputniknews.com/20220509/hindistanda-engelli-genci-ucaga-almayan-hava-yolu-sirketine-tepkiler-buyuyor-1056210966.html

Hindistan'da engelli genci uçağa almayan IndiGo'ya tepkiler büyüyor: Şirketten açıklama geldi

Hindistan'da engelli genci uçağa almayan IndiGo'ya tepkiler büyüyor: Şirketten açıklama geldi

Hindistan'da engelli bir gencin, Hint hava yolu şirketlerinden IndiGo'ya ait uçağa alınmaması kamuoyunda tepkilere neden olurken hükümet yetkilileri olayın... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T14:26+0300

2022-05-09T14:26+0300

2022-05-09T14:31+0300

dünya

hindistan

havalimanı

engelli

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056211164_58:0:947:500_1920x0_80_0_0_ca666ead45887268202f43952e5213f4.jpg

Hindistan'da Ranchi Havalimanı'nda meydana gelen olayda, IndiGo yetkilileri, engelli bir genci uçağa almamıştı. Hindustan Times’ın haberine göre, Birlik Bakanı Jyotiraditya Scindia, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın soruşturulmasıyla bizzat kendisinin ilgilendiğini, böyle bir harekete tolerans göstermeyeceklerini ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.Sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası tepkilere neden olan olay, 7 Mayıs Cumartesi günü Ranchi Havalimanı'nda yaşandı.IndiGo Hava Yolları çalışanları, diğer yolculara karşı risk oluşturabileceği gerekçesiyle, ailesiyle seyahat etmek için uçağın kapısında bekleyen engelli gencin uçuşuna izin vermedi.Olayı aktaran bir sosyal medya kullanıcısı, şunları söyledi: Olay sonrası hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçuş öncesi engelli gencin panik içinde olduğu ve şirket çalışanlarının son ana kadar gencin sakinleşmesini beklediği ifade edildi.Açıklamada, diğer yolcuların güvenliği dikkate alınarak gencin uçuşuna izin verilmediği aktarıldı.IndiGo, yaptığı açıklamada, yolcuların güvenliği adına bu adımı attığını, ailenin otel konaklamasını sağladığını ve ertesi sabah gidecekleri yere seyahatlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.Şirket açıklamasında, "Yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. IndiGo, çalışanları veya müşterileri için kapsayıcı bir organizasyon olmaktan gurur duyuyor. Her ay 75 binden fazla özel engelli yolcu IndiGo ile uçuyor" ifadeleri yer aldı.Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün, olaya ilişkin soruşturma açıldığını duyurmuştu.Hindistan'da fiziksel zorluk veya öğrenme güçlüğü çeken 26 milyondan fazla insan bulunuyor. Ancak bu kişileri günlük yaşamlarında destekleyecek çok az altyapı çalışmasının hayata geçirilmesi tepki çekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220507/hindistanda-asiri-sicaklar-su-ve-elektrik-kesintisine-yol-acti-1056172031.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, havalimanı, engelli, çocuk