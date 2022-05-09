https://tr.sputniknews.com/20220509/irak-gelismis-silahlar-ithal-edebilmek-icin-abd-ve-fransa-ile-anlasma-imzaladi--1056202162.html

Irak, ABD ve Fransa'dan gelişmiş silahlar alacak

Irak, ABD ve Fransa'dan gelişmiş silahlar alacak

Irak Savunma Bakanlığı, gelişmiş silahlar ithal edebilmek için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşma imzaladı. Bakanlık, bu anlaşmanın Avrupa ülkeleri ile... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T10:47+0300

2022-05-09T10:47+0300

2022-05-09T10:54+0300

savunma

irak

abd

silah

silah satışı

silah ihracatı

anlaşma

sözleşme

imza

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Irak topçu kuvvetleri komutanı Tümgeneral Abd Ardawi, dün yaptığı açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın gelişmiş silahlar almak ve ülkenin topçu sistemlerinin kalitesini artırmak için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşmaya imza attığını duyurdu.Ardawi, Irak Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Savunma Bakanlığı, Fransa ve ABD ile, son dönemde etkisini kanıtlamış ve IŞİD çeteleriyle tüm savaşlarda etkinliğini göstermiş gelişmiş silahlar ithal etmek için anlaşmalar imzaladı" açıklamasında bulundu.Tümgenerale göre Irak makamları, uzun mesafelerdeki düşmanı hedeflerini vurabilen uzun namlulu silahlar ithal ederek savunma birimlerinin savaş yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.Ardawi, yeni silah ithalatının Avrupa ülkeleriyle imzalanacak olan yeni anlaşmaların bir parçası olduğunu da vurguladı.

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irak, abd, silah, silah satışı, silah ihracatı, anlaşma, sözleşme, imza