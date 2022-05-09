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Irak, ABD ve Fransa'dan gelişmiş silahlar alacak
Irak, ABD ve Fransa'dan gelişmiş silahlar alacak
Irak Savunma Bakanlığı, gelişmiş silahlar ithal edebilmek için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşma imzaladı. Bakanlık, bu anlaşmanın Avrupa ülkeleri ile... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T10:47+0300
2022-05-09T10:54+0300
savunma
irak
abd
silah
silah satışı
silah ihracatı
anlaşma
sözleşme
imza
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Irak topçu kuvvetleri komutanı Tümgeneral Abd Ardawi, dün yaptığı açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın gelişmiş silahlar almak ve ülkenin topçu sistemlerinin kalitesini artırmak için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşmaya imza attığını duyurdu.Ardawi, Irak Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Savunma Bakanlığı, Fransa ve ABD ile, son dönemde etkisini kanıtlamış ve IŞİD çeteleriyle tüm savaşlarda etkinliğini göstermiş gelişmiş silahlar ithal etmek için anlaşmalar imzaladı" açıklamasında bulundu.Tümgenerale göre Irak makamları, uzun mesafelerdeki düşmanı hedeflerini vurabilen uzun namlulu silahlar ithal ederek savunma birimlerinin savaş yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.Ardawi, yeni silah ithalatının Avrupa ülkeleriyle imzalanacak olan yeni anlaşmaların bir parçası olduğunu da vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220422/irak-kurt-bolgesel-yonetimi-pkk-kurdistan-bolgesinde-ne-yapiyor-1055784861.html
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irak, abd, silah, silah satışı, silah ihracatı, anlaşma, sözleşme, imza

Irak, ABD ve Fransa'dan gelişmiş silahlar alacak

10:47 09.05.2022 (güncellendi: 10:54 09.05.2022)
© AFP 2022Irak ordusu
Irak ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022
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Irak Savunma Bakanlığı, gelişmiş silahlar ithal edebilmek için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşma imzaladı. Bakanlık, bu anlaşmanın Avrupa ülkeleri ile yapılacak olan yeni anlaşmaların bir parçası olduğunu vurguladı.
Irak topçu kuvvetleri komutanı Tümgeneral Abd Ardawi, dün yaptığı açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın gelişmiş silahlar almak ve ülkenin topçu sistemlerinin kalitesini artırmak için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşmaya imza attığını duyurdu.
Ardawi, Irak Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Savunma Bakanlığı, Fransa ve ABD ile, son dönemde etkisini kanıtlamış ve IŞİD çeteleriyle tüm savaşlarda etkinliğini göstermiş gelişmiş silahlar ithal etmek için anlaşmalar imzaladı" açıklamasında bulundu.
Tümgenerale göre Irak makamları, uzun mesafelerdeki düşmanı hedeflerini vurabilen uzun namlulu silahlar ithal ederek savunma birimlerinin savaş yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.
Ardawi, yeni silah ithalatının Avrupa ülkeleriyle imzalanacak olan yeni anlaşmaların bir parçası olduğunu da vurguladı.
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