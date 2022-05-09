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https://tr.sputniknews.com/20220509/is-bankasinin-aktif-buyuklugu-1-trilyon-tlye-ulasti-1056223321.html
İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı
İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı
İş Bankası, istikrarlı büyüme politikaları doğrultusunda aktif büyüklüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükseltti. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T20:03+0300
2022-05-09T20:03+0300
ekonomi
türkiye
türkiye iş bankası
iş bankası
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Türkiye İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde 8.4 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.Bankadan yapılan açıklamaya göre, istikrarlı büyüme politikaları doğrultusunda aktif büyüklüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükselten Türkiye İş Bankası, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" unvanını korudu.Mart 2022 itibarıyla Banka'nın nakdi kredi hacmi 556,8 milyar TL ve gayrinakdi kredi hacmi 209.5 milyar TL'ye yükselirken, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 766.3 milyar TL düzeyine ulaştı.Güvenilirliğinin yanı sıra kaliteli hizmet anlayışı, yaygın dağıtım ağı ve dijital temas noktaları ile tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan Banka'nın toplam mevduat hacmi Mart 2022 itibarıyla 667.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türk parası mevduat hacmi 2021 sonuna göre yüzde 33.1 artarak 223.1 milyar TL'ye, Türk parası ticari mevduatı ise yüzde 76'lık artışla 85.6 milyar TL'ye çıktı.'İş Bankası'ndan yılın ilk çeyreğinde 8.4 milyar TL net kar'Yılın ilk çeyreğinde 8.4 milyar TL düzeyinde net kar elde eden İş Bankası’nın öz kaynak büyüklüğü 108.4 milyar TL'ye yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu, sağlam finansal yapısının desteğinde yüzde 23.5 düzeyinde gerçekleşti.İş Bankası, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınan, İstanbul Altın Rafinerisi tarafından oluşturulan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi'nde altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.Ayrıca, sürdürülebilir bir gelecek yaratma vizyonuyla uluslararası inisiyatiflerine bir yenisini daha ekleyen İş Bankası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi bünyesindeki Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne üye olarak karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi taahhüt etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratmaya bu dönemde de devam ettik. Dinamik iş modelimiz ile modern ve sağlam teknoloji altyapımızın yanı sıra sahip olduğumuz değerlerle sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ekonomiye kesintisiz destek vermeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, türkiye iş bankası, iş bankası

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı

20:03 09.05.2022
© AAİş Bankası
İş Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA
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İş Bankası, istikrarlı büyüme politikaları doğrultusunda aktif büyüklüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükseltti.
Türkiye İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde 8.4 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, istikrarlı büyüme politikaları doğrultusunda aktif büyüklüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükselten Türkiye İş Bankası, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" unvanını korudu.
Mart 2022 itibarıyla Banka'nın nakdi kredi hacmi 556,8 milyar TL ve gayrinakdi kredi hacmi 209.5 milyar TL'ye yükselirken, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 766.3 milyar TL düzeyine ulaştı.
Güvenilirliğinin yanı sıra kaliteli hizmet anlayışı, yaygın dağıtım ağı ve dijital temas noktaları ile tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan Banka'nın toplam mevduat hacmi Mart 2022 itibarıyla 667.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türk parası mevduat hacmi 2021 sonuna göre yüzde 33.1 artarak 223.1 milyar TL'ye, Türk parası ticari mevduatı ise yüzde 76'lık artışla 85.6 milyar TL'ye çıktı.

'İş Bankası'ndan yılın ilk çeyreğinde 8.4 milyar TL net kar'

Yılın ilk çeyreğinde 8.4 milyar TL düzeyinde net kar elde eden İş Bankası’nın öz kaynak büyüklüğü 108.4 milyar TL'ye yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu, sağlam finansal yapısının desteğinde yüzde 23.5 düzeyinde gerçekleşti.
İş Bankası, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınan, İstanbul Altın Rafinerisi tarafından oluşturulan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi'nde altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.
Ayrıca, sürdürülebilir bir gelecek yaratma vizyonuyla uluslararası inisiyatiflerine bir yenisini daha ekleyen İş Bankası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi bünyesindeki Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne üye olarak karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi taahhüt etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratmaya bu dönemde de devam ettik. Dinamik iş modelimiz ile modern ve sağlam teknoloji altyapımızın yanı sıra sahip olduğumuz değerlerle sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ekonomiye kesintisiz destek vermeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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