https://tr.sputniknews.com/20220509/istanbul-adliyesinde-katiplik-kadrosu-icin-10-kati-basvuru-1056216903.html
İstanbul Adliyesi'nde katiplik kadrosu için 10 katı başvuru
İstanbul Adliyesi'nde katiplik kadrosu için 10 katı başvuru
İstanbul Adliyesi'nde 384 sözleşmeli icra ve zabıt katibinin alınacağı sınav için 3 bin 233 kişi başvurdu. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T16:48+0300
2022-05-09T16:48+0300
2022-05-09T16:48+0300
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İstanbul Adliyesi'nde, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu. İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen sınavda ter döktü.3 bin 233 adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden oldu.Adaylar, beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı.Adaylar 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve mülakata girmeye kazanmaya hak kazanacak.Adaylar, gruplar halinde sınav odasına alındı. İstanbul Adliyesi için 372, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 12 sözleşmeli icra ve zabıt katibi alınacak.
https://tr.sputniknews.com/20220409/arastirma-ulkede-en-stresli-grup-issizler-ve-ogrenciler-1055429414.html
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türkiye, istanbul, adliye
İstanbul Adliyesi'nde katiplik kadrosu için 10 katı başvuru
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İstanbul Adliyesi'nde 384 sözleşmeli icra ve zabıt katibinin alınacağı sınav için 3 bin 233 kişi başvurdu.
İstanbul Adliyesi'nde, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu.
İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen sınavda ter döktü.
3 bin 233 adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden oldu.
Adaylar, beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı.
Adaylar 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve mülakata girmeye kazanmaya hak kazanacak.
Adaylar, gruplar halinde sınav odasına alındı. İstanbul Adliyesi için 372, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 12 sözleşmeli icra ve zabıt katibi alınacak.