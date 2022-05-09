https://tr.sputniknews.com/20220509/istanbul-adliyesinde-katiplik-kadrosu-icin-10-kati-basvuru-1056216903.html

İstanbul Adliyesi'nde katiplik kadrosu için 10 katı başvuru

İstanbul Adliyesi'nde katiplik kadrosu için 10 katı başvuru

İstanbul Adliyesi'nde 384 sözleşmeli icra ve zabıt katibinin alınacağı sınav için 3 bin 233 kişi başvurdu. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T16:48+0300

2022-05-09T16:48+0300

2022-05-09T16:48+0300

yaşam

türkiye

istanbul

adliye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102012/79/1020127901_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e73736b5b3b1e71da9ac973ae6f29b20.jpg

İstanbul Adliyesi'nde, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu. İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen sınavda ter döktü.3 bin 233 adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden oldu.Adaylar, beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı.Adaylar 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve mülakata girmeye kazanmaya hak kazanacak.Adaylar, gruplar halinde sınav odasına alındı. İstanbul Adliyesi için 372, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 12 sözleşmeli icra ve zabıt katibi alınacak.

https://tr.sputniknews.com/20220409/arastirma-ulkede-en-stresli-grup-issizler-ve-ogrenciler-1055429414.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, adliye