https://tr.sputniknews.com/20220509/istanbuldaki-denetimlerde-eglence-mekanlarina-muzik-yasagi-cezasi-1056214868.html

İstanbul'daki denetimlerde eğlence mekanlarına müzik yasağı cezası

İstanbul'daki denetimlerde eğlence mekanlarına müzik yasağı cezası

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 2 bin 346 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetlenen işletmelerin tamamına tütün mamulü kullanıldığı... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T15:48+0300

2022-05-09T15:48+0300

2022-05-09T15:48+0300

yaşam

türkiye

müzik

müzik kısıtlaması

denetim

istanbul

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy'deki 14 eğlence mekanı denetlendi.Ekiplerce 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2 bin 346 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan bir zanlı yakalandı.İdari yönden yapılan denetimlerde ise 12 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, 5 farklı işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye 18 yaşından küçük kişileri eğlence mekanına sokmaktan, 2 işletmeye de vale hizmet belgesi bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.Müzik yasağı cezasıAyrıca denetlenen işletmelerin tamamına tütün mamulü kullanıldığı ve gece 00.00'dan sonra müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle ceza kesildi.

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türkiye, müzik, müzik kısıtlaması, denetim, istanbul