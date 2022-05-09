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Kadın doktor ile tartışma yaratan 'Doctor Who'ya ilk siyah başrol
Kadın doktor ile tartışma yaratan 'Doctor Who'ya ilk siyah başrol
13. doktorunu kadın olarak seçerek ülke meclisinde tartışmalara neden olan İngiliz yapımı bilimkurgu dizisi 'Doctor Who', 14. doktorunun da siyah aktör Ncuti... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T11:50+0300
2022-05-09T12:00+0300
yaşam
doctor who
ncuti gatwa
sex education
dizi
oyuncu
aktör
netflix
bilim kurgu
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13. başrolünü ilk kez kadın olarak seçen İngiltere yapımı bilimkurgu dizisi 'Doctor Who', 14. başrolünün de ilk kez siyah bir aktör olacağını duyurarak izleyicilerini şaşırttı. 'It's a Sin' oyuncusu Olly Alexander'ın yeni başrol olacağı söylentileri dolanırken dizi, Netflix yapımı 'Sex Education' ile çıkış yapan Ruandalı aktör Ncuti Gatwa'nın yeni sezonda doktor rolünde olacağını açıkladı. Gatwa, 1963 yılından beri yayında olan dizide rol alacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Daha önce bu hikayede yer alan birçok oyuncu başarılı işler yaptı. Ben de seleflerim gibi iyi bir iş çıkarmak için elimden geleni yapacağım" diyen Gatwa, "Göz korkutucu olsa da gerçekten destekleyici bir aileye katıldığımın farkındayım" diye ekledi.Ancak İskoçya doğumlu Ruandalı aktör, dizide rol alan ilk siyah doktor olmayacak. Daha önce Jo Martin de birkaç bölümde 'kaçak doktor' rolünde oynamıştı. İngiliz parlamentosunda 'kadın başrol' tartışmasıÖte yandan, dizinin 13. doktorunun kadın bir aktör olması İngiltere'de tartışmalara neden olmuştu. 13. doktor olarak Jodie Whittaker'ın rol almasına parlamentoda tepki gösteren Muhafazakar Parti Milletvekili Nick Fletcher, TV ve sinemada geleneksel erkek rollerinin kadınlar tarafından canlandırılmasının genç erkekleri suça yönelttiğini' iddia etmişti. Fletcher, 'Doctor Who' gibi popüler dizilerde baş kahramanın kadına dönüşmesinin 'erkek çocuklarını iyi rol modellerinden mahrum bıraktığı' görüşünü savunmuştu. Tepkiler üzerine Twitter'dan açıklama yayımlayan Fletcher, 'sözlerindeki genç erkekler için giderek daha az erkek rol modeli olduğu nüansının yanlış anlaşıldığını' savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211126/parlamentoyu-karistiran-tartisma-dr-whoyu-bir-kadinin-canlandirmasi-erkekleri-suca-yoneltiyor-1051170480.html
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doctor who, ncuti gatwa, sex education, dizi, oyuncu, aktör, netflix, bilim kurgu

Kadın doktor ile tartışma yaratan 'Doctor Who'ya ilk siyah başrol

11:50 09.05.2022 (güncellendi: 12:00 09.05.2022)
© Fotoğraf : NetflixNcuti Gatwa
Ncuti Gatwa - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Fotoğraf : Netflix
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13. doktorunu kadın olarak seçerek ülke meclisinde tartışmalara neden olan İngiliz yapımı bilimkurgu dizisi 'Doctor Who', 14. doktorunun da siyah aktör Ncuti Gatwa olacağını duyurdu. 'Sex Education’ ile çıkış yakalayan oyuncu, dizinin başrolü oldu.
13. başrolünü ilk kez kadın olarak seçen İngiltere yapımı bilimkurgu dizisi 'Doctor Who', 14. başrolünün de ilk kez siyah bir aktör olacağını duyurarak izleyicilerini şaşırttı.
'It's a Sin' oyuncusu Olly Alexander'ın yeni başrol olacağı söylentileri dolanırken dizi, Netflix yapımı 'Sex Education' ile çıkış yapan Ruandalı aktör Ncuti Gatwa'nın yeni sezonda doktor rolünde olacağını açıkladı.
Gatwa, 1963 yılından beri yayında olan dizide rol alacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl hissettiğimi tarif edecek bir kelime yok. Biraz korkuyorum ancak çok heyecanlıyım. Dünyanın her yerinde heyecan ve merak uyandıran bu yapımın bir parçası olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum."

"Daha önce bu hikayede yer alan birçok oyuncu başarılı işler yaptı. Ben de seleflerim gibi iyi bir iş çıkarmak için elimden geleni yapacağım" diyen Gatwa, "Göz korkutucu olsa da gerçekten destekleyici bir aileye katıldığımın farkındayım" diye ekledi.
Ancak İskoçya doğumlu Ruandalı aktör, dizide rol alan ilk siyah doktor olmayacak. Daha önce Jo Martin de birkaç bölümde 'kaçak doktor' rolünde oynamıştı.

İngiliz parlamentosunda 'kadın başrol' tartışması

Öte yandan, dizinin 13. doktorunun kadın bir aktör olması İngiltere'de tartışmalara neden olmuştu.
13. doktor olarak Jodie Whittaker'ın rol almasına parlamentoda tepki gösteren Muhafazakar Parti Milletvekili Nick Fletcher, TV ve sinemada geleneksel erkek rollerinin kadınlar tarafından canlandırılmasının genç erkekleri suça yönelttiğini' iddia etmişti.
Fletcher, 'Doctor Who' gibi popüler dizilerde baş kahramanın kadına dönüşmesinin 'erkek çocuklarını iyi rol modellerinden mahrum bıraktığı' görüşünü savunmuştu.
Tepkiler üzerine Twitter'dan açıklama yayımlayan Fletcher, 'sözlerindeki genç erkekler için giderek daha az erkek rol modeli olduğu nüansının yanlış anlaşıldığını' savunmuştu.
Doctor Who dizisinin baş kahramanın (13. Doktor) kadın oyuncu Jodie Whittaker tarafından canlandırıldığı bölümlerinden birinin posteri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
YAŞAM
Parlamentoyu karıştıran tartışma: 'Dr. Who'yu bir kadının canlandırması, erkekleri suça yöneltiyor'
26 Kasım 2021, 11:59
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