https://tr.sputniknews.com/20220509/kadin-doktor-ile-tartisma-yaratan-doctor-whoya-ilk-siyah-basrol--1056203851.html

Kadın doktor ile tartışma yaratan 'Doctor Who'ya ilk siyah başrol

Kadın doktor ile tartışma yaratan 'Doctor Who'ya ilk siyah başrol

13. doktorunu kadın olarak seçerek ülke meclisinde tartışmalara neden olan İngiliz yapımı bilimkurgu dizisi 'Doctor Who', 14. doktorunun da siyah aktör Ncuti... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T11:50+0300

2022-05-09T11:50+0300

2022-05-09T12:00+0300

yaşam

doctor who

ncuti gatwa

sex education

dizi

oyuncu

aktör

netflix

bilim kurgu

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13. başrolünü ilk kez kadın olarak seçen İngiltere yapımı bilimkurgu dizisi 'Doctor Who', 14. başrolünün de ilk kez siyah bir aktör olacağını duyurarak izleyicilerini şaşırttı. 'It's a Sin' oyuncusu Olly Alexander'ın yeni başrol olacağı söylentileri dolanırken dizi, Netflix yapımı 'Sex Education' ile çıkış yapan Ruandalı aktör Ncuti Gatwa'nın yeni sezonda doktor rolünde olacağını açıkladı. Gatwa, 1963 yılından beri yayında olan dizide rol alacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Daha önce bu hikayede yer alan birçok oyuncu başarılı işler yaptı. Ben de seleflerim gibi iyi bir iş çıkarmak için elimden geleni yapacağım" diyen Gatwa, "Göz korkutucu olsa da gerçekten destekleyici bir aileye katıldığımın farkındayım" diye ekledi.Ancak İskoçya doğumlu Ruandalı aktör, dizide rol alan ilk siyah doktor olmayacak. Daha önce Jo Martin de birkaç bölümde 'kaçak doktor' rolünde oynamıştı. İngiliz parlamentosunda 'kadın başrol' tartışmasıÖte yandan, dizinin 13. doktorunun kadın bir aktör olması İngiltere'de tartışmalara neden olmuştu. 13. doktor olarak Jodie Whittaker'ın rol almasına parlamentoda tepki gösteren Muhafazakar Parti Milletvekili Nick Fletcher, TV ve sinemada geleneksel erkek rollerinin kadınlar tarafından canlandırılmasının genç erkekleri suça yönelttiğini' iddia etmişti. Fletcher, 'Doctor Who' gibi popüler dizilerde baş kahramanın kadına dönüşmesinin 'erkek çocuklarını iyi rol modellerinden mahrum bıraktığı' görüşünü savunmuştu. Tepkiler üzerine Twitter'dan açıklama yayımlayan Fletcher, 'sözlerindeki genç erkekler için giderek daha az erkek rol modeli olduğu nüansının yanlış anlaşıldığını' savunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211126/parlamentoyu-karistiran-tartisma-dr-whoyu-bir-kadinin-canlandirmasi-erkekleri-suca-yoneltiyor-1051170480.html

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doctor who, ncuti gatwa, sex education, dizi, oyuncu, aktör, netflix, bilim kurgu