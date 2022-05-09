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https://tr.sputniknews.com/20220509/karamollaoglu-6li-masa-uzlasi-normallesme-sagduyu-ve-istisarenin-masasidir-1056229197.html
Karamollaoğlu: 6’lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır
Karamollaoğlu: 6’lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ne yaparlarsa yapsınlar biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
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temel karamollaoğlu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.‘Altılı masanın’ sağduyu ve istişare masası olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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temel karamollaoğlu, saadet partisi

Karamollaoğlu: 6’lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır

23:06 09.05.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZSaadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ne yaparlarsa yapsınlar biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmalardan uzak duracak; gerçek gündemimize odaklanacağız... 6’lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
‘Altılı masanın’ sağduyu ve istişare masası olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Birçok problemimiz var ve her meselede anlaşılıyor ki; bu iktidarın bunlara çözüm üretmeye ne niyeti ne de takati var.. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Öncelikle Cemil Meriç'in ifadesiyle; "üslûbumuz kimliğimizdir."
Biz Saadet Partililer olarak, birileri kutuplaşmayı körüklemek adına üslûbunu ne kadar çirkinleştirirse çirkinleştirsin; daima sözün güzelini söylemeye devam edecek, işin de doğrusunu yapacağız.
Önceliğimiz; ülkemizin problemlerini çözmek, tercihimiz insanımızın sıkıntılarını gidermektir. Ucuz şovlar, çirkin polemikler, basit kabadayılıklar bizim işimiz değildir!
Biz ülkemizi yeniden derleyip toparlamaya, insanımızın yüzünü güldürmeye talibiz.
Yani biz zora talibiz. Kurulan tuzakların, senaryosu yazılmış oyunların farkındayız.
6'lı masa kurulmasın diye binbir türlü plan yaptılar, masa kurulduktan sonra yine akla hayale gelmedik iftiralar attılar... Seçim kanununu değiştirdiler, baktılar ki yine olmadı...
6'lı masa topluma umut oldukça ve insanımızın güvenini kazandıkça; şimdi de senaryosu epey kötü olan, figüranlarının da epey kötü performans sergilediği yeni oyunları gösterime aldılar..
Ne yaparlarsa yapsınlar biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmalardan uzak duracak; gerçek gündemimize odaklanacağız..
6’lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır. Artık bu bozuk tezgâhın başındakileri de, onlara yardımcı oyunculuk yapanları da ve bu tezgâhı da değiştireceğiz... Artık bu bayat oyunlar bir daha ülkemizde sergilenemeyecek, bu düzen değişecek.
Kararlıyız! Hep birlikte yeni bir başlangıç yapacak ve her geçen gün umudu büyüteceğiz.
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