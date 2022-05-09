https://tr.sputniknews.com/20220509/kilolarca-et-arabanin-kasasinda-onlem-alinmadan-tasindi-1056200856.html

Kilolarca et, arabanın kasasında önlem alınmadan taşındı

Kilolarca et, arabanın kasasında önlem alınmadan taşındı

Ankara'da bir pikabın kasasında taşınan kilolarca et bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T10:12+0300

2022-05-09T10:12+0300

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yaşam

türkiye

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ankara

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Ankara Polatlı'da trafikte seyir halinde olan bir pikap sürücüsü, aracın kasasında kilolarca et taşıdı. aracın sürücüsü etlerin bozulmamasına dair hiçbir önlem almadı.Trafikte kilolarca et ile ilerleyen sürücüyü gören diğer kişiler, aracı cep telefonları ile kayda aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220411/sanliurfada-kilolarca-bozuk-et-ele-gecirildi-1055468823.html

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türkiye, trafik, et, hijyen, ankara