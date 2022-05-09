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Kilolarca et, arabanın kasasında önlem alınmadan taşındı
Kilolarca et, arabanın kasasında önlem alınmadan taşındı
Ankara'da bir pikabın kasasında taşınan kilolarca et bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T10:12+0300
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Ankara Polatlı'da trafikte seyir halinde olan bir pikap sürücüsü, aracın kasasında kilolarca et taşıdı. aracın sürücüsü etlerin bozulmamasına dair hiçbir önlem almadı.Trafikte kilolarca et ile ilerleyen sürücüyü gören diğer kişiler, aracı cep telefonları ile kayda aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220411/sanliurfada-kilolarca-bozuk-et-ele-gecirildi-1055468823.html
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türkiye, trafik, et, hijyen, ankara

Kilolarca et, arabanın kasasında önlem alınmadan taşındı

10:12 09.05.2022
© İHA / GÖKŞEN EFE - MİTHAT TİBREKilolarca et kamyonet kasasında taşındı
Kilolarca et kamyonet kasasında taşındı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA / GÖKŞEN EFE - MİTHAT TİBRE
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Ankara'da bir pikabın kasasında taşınan kilolarca et bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ankara Polatlı'da trafikte seyir halinde olan bir pikap sürücüsü, aracın kasasında kilolarca et taşıdı. aracın sürücüsü etlerin bozulmamasına dair hiçbir önlem almadı.
Trafikte kilolarca et ile ilerleyen sürücüyü gören diğer kişiler, aracı cep telefonları ile kayda aldı.
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
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Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi
11 Nisan, 15:36

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