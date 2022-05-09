https://tr.sputniknews.com/20220509/kilolarca-et-arabanin-kasasinda-onlem-alinmadan-tasindi-1056200856.html
Kilolarca et, arabanın kasasında önlem alınmadan taşındı
Kilolarca et, arabanın kasasında önlem alınmadan taşındı
Ankara'da bir pikabın kasasında taşınan kilolarca et bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T10:12+0300
2022-05-09T10:12+0300
2022-05-09T10:12+0300
yaşam
türkiye
trafik
et
hijyen
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056200396_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_1ff959e91c5ee644d72fea939cbd7692.jpg
Ankara Polatlı'da trafikte seyir halinde olan bir pikap sürücüsü, aracın kasasında kilolarca et taşıdı. aracın sürücüsü etlerin bozulmamasına dair hiçbir önlem almadı.Trafikte kilolarca et ile ilerleyen sürücüyü gören diğer kişiler, aracı cep telefonları ile kayda aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220411/sanliurfada-kilolarca-bozuk-et-ele-gecirildi-1055468823.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056200396_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_d0cfed80908b6ae622e8d6b80d3723e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, trafik, et, hijyen, ankara
Kilolarca et, arabanın kasasında önlem alınmadan taşındı
Abone ol
Ankara'da bir pikabın kasasında taşınan kilolarca et bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ankara Polatlı'da trafikte seyir halinde olan bir pikap sürücüsü, aracın kasasında kilolarca et taşıdı. aracın sürücüsü etlerin bozulmamasına dair hiçbir önlem almadı.
Trafikte kilolarca et ile ilerleyen sürücüyü gören diğer kişiler, aracı cep telefonları ile kayda aldı.