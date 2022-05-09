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Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti
Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti
Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T23:23+0300
2022-05-09T23:23+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
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Konya'da Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde, ev sahibi 31 yaşındaki Hüseyin M. ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında iddiaya göre faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Karakola teslim olan Hüseyin M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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ev sahibi , kiracı

Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti

23:23 09.05.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİNKonya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.
Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.
Konya'da Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde, ev sahibi 31 yaşındaki Hüseyin M. ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında iddiaya göre faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Karakola teslim olan Hüseyin M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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