https://tr.sputniknews.com/20220509/konyada-ev-sahibi-ile-cikan-silahli-kavgada-kiraci-hayatini-kaybetti-1056229549.html

Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti

Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti

Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T23:23+0300

2022-05-09T23:23+0300

2022-05-09T23:23+0300

türkiye

ev sahibi

kiracı

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Konya'da Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde, ev sahibi 31 yaşındaki Hüseyin M. ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında iddiaya göre faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Karakola teslim olan Hüseyin M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

türkiye

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ev sahibi , kiracı