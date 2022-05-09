https://tr.sputniknews.com/20220509/kopekten-kacan-cocuga-minibus-carpti-1056208924.html

Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı

Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de köpek saldırısından kaçmak için yola fırlayan 15 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T13:23+0300

2022-05-09T13:23+0300

2022-05-09T13:23+0300

türkiye

köpek

sokak köpeği

istanbul

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta arkadaşıyla ekmek almaya giden 15 yaşındaki Mehmet Efe Toprak'a, başıboş bir köpek saldırdı.Hayvanın havlaması ile korkan çocuk, kendini yola attı.O sırada seyir halindeki bir minibüsün çarptığı Toprak, bacağından hafif yaralandı.Hastaneye kaldırılan çocuk, iki gün sonra taburcu edildi.

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köpek, sokak köpeği, istanbul