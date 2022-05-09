https://tr.sputniknews.com/20220509/kopekten-kacan-cocuga-minibus-carpti-1056208924.html
Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı
Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı
İstanbul Büyükçekmece'de köpek saldırısından kaçmak için yola fırlayan 15 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T13:23+0300
2022-05-09T13:23+0300
2022-05-09T13:23+0300
türkiye
köpek
sokak köpeği
istanbul
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta arkadaşıyla ekmek almaya giden 15 yaşındaki Mehmet Efe Toprak'a, başıboş bir köpek saldırdı.Hayvanın havlaması ile korkan çocuk, kendini yola attı.O sırada seyir halindeki bir minibüsün çarptığı Toprak, bacağından hafif yaralandı.Hastaneye kaldırılan çocuk, iki gün sonra taburcu edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/savcilik-dort-kisiyi-yaralayan-pitbull-cinsi-kopegi-silah-saydi-1056207405.html
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köpek, sokak köpeği, istanbul
Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı
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İstanbul Büyükçekmece'de köpek saldırısından kaçmak için yola fırlayan 15 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta arkadaşıyla ekmek almaya giden 15 yaşındaki Mehmet Efe Toprak'a, başıboş bir köpek saldırdı.
Hayvanın havlaması ile korkan çocuk, kendini yola attı.
O sırada seyir halindeki bir minibüsün çarptığı Toprak, bacağından hafif yaralandı.
Hastaneye kaldırılan çocuk, iki gün sonra taburcu edildi.