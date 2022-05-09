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Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı
Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı
İstanbul Büyükçekmece'de köpek saldırısından kaçmak için yola fırlayan 15 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
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köpek
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta arkadaşıyla ekmek almaya giden 15 yaşındaki Mehmet Efe Toprak'a, başıboş bir köpek saldırdı.Hayvanın havlaması ile korkan çocuk, kendini yola attı.O sırada seyir halindeki bir minibüsün çarptığı Toprak, bacağından hafif yaralandı.Hastaneye kaldırılan çocuk, iki gün sonra taburcu edildi.
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köpek, sokak köpeği, istanbul

Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı

13:23 09.05.2022
© İHAKöpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı
Köpekten kaçan çocuğa minibüs çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA
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İstanbul Büyükçekmece'de köpek saldırısından kaçmak için yola fırlayan 15 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta arkadaşıyla ekmek almaya giden 15 yaşındaki Mehmet Efe Toprak'a, başıboş bir köpek saldırdı.
Hayvanın havlaması ile korkan çocuk, kendini yola attı.
O sırada seyir halindeki bir minibüsün çarptığı Toprak, bacağından hafif yaralandı.
Hastaneye kaldırılan çocuk, iki gün sonra taburcu edildi.
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