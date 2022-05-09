https://tr.sputniknews.com/20220509/macrondan-ab-uyesi-olmak-isteyen-ulkeler-icin-avrupa-siyasi-toplulugu-onerisi-1056221942.html

Macron'dan AB üyesi olmak isteyen ülkeler için 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisi

Macron'dan AB üyesi olmak isteyen ülkeler için 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek, bu ülke gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin Birliğe üye olmak... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T19:28+0300

2022-05-09T19:28+0300

2022-05-09T19:28+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

avrupa birliği

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Avrupa Birliği'nin (AB) bir yıldır sürdürdüğü Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışı, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapıldı."Avrupa Günü" dolayısıyla dans ve müzik gösterilerin ve AB'nin gelecek vizyonuna ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, bir yıllık tartışmalar sonucu hazırlanan ve AB'nin geleceğiyle ilgili önerilerin yer aldığı raporu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı Roberta Metsola'ya sundu.Macron, yaptığı konuşmada, AB'nin ekonomik ve finansal krizlerle karşı karşıya kaldığında cevap vermekte çok geç kaldığını, ortak yerine ulusal yanıtlara başvurduğunu söyledi.AB'nin kurucu anlaşmalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Macron, kurumsal reform için gelecek haftalarda görüşmeler yapılabileceğini, bir dahaki AB Liderler Zirvesi'nde tartışılabileceğini belirtti.Macron, oy birliği yerine nitelikli çoğunluk sisteminin, seçim ve temsilci atama kurallarının, AP'nin inisiyatif hakkının da değerlendirilmesi gereken konular olduğunu ifade etti.Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye 'meşru üyelik' başvurularının AB'nin coğrafyasını ve kıtanın organizasyonunu yeniden değerlendirmeye sevk etmesi gerektiğini öne süren Macron, "Eğer yarın (Ukrayna'ya) adaylık statüsü de versek, üyelik standartlarını düşürmediğimiz sürece katılımın yıllar ya da on yıllar süreceğini hepimiz iyi biliyoruz. Burada açık olalım. AB, entegrasyon seviyesi ve azmi düşünüldüğünde kısa vadede Avrupa kıtasının yapılandırıldığı tek yol olamaz." ifadelerini kullandı.Macron, AB'nin mevcut entegrasyonundaki gücü ve azmi muhafaza etme sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Sanırım bugün burada bahsettiğim şeyi, bir 'Avrupa siyasi topluluğu' olarak nitelendireceğim. Bu yeni Avrupa organizasyonu, değerlerimize bağlı olan demokratik Avrupa uluslarının siyaset, güvenlik, enerji ve ulaşım gibi alanlarda iş birliği için yeni bir alan bulmasını sağlayacaktır."Bu teklifin bugün sunulan rapordaki önerilerine bir cevap niteliğinde olduğunu vurgulayan Macron, gelecek dönemde bu konuyu ilgilenen bütün ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.Komisyon, eylülde yanıt verecekVon der Leyen de gelecek ay, rapordaki önerileri hayat geçirmek için ne gerektiğini belirleyeceklerini, önerilere cevap olarak ilk tekliflerini eylülde yapacağı Birliğin Durumu konuşmasında açıklayacağını söyledi.Vatandaşların katıldığı panellerin demokrasinin bu formunun işlediğini gösterdiğini ifade eden von der Leyen, bunun politika yapımının bir parçası olması gerektiğini, belli yasal süreçleri başlatmadan önce vatandaşların panelleri için zaman ve kaynak ayırma önerisinde bulunacağını dile getirdi.Von der Leyen, oy birliği ilkesinin bazı önemli alanlarda anlamsız kaldığını, hızlı karar alma süreçlerini olumsuz etkilediğini, AB'nin savunma ve sağlıkta daha büyük rol oynaması gerektiğini kaydetti.

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emmanuel macron, fransa, avrupa birliği