https://tr.sputniknews.com/20220509/macrondan-ukraynanin-da-katilacagi-avrupa-siyasi-toplulugu-kurulmasi-cagrisi-1056215001.html
Macron'dan Ukrayna'nın da katılımıyla 'Avrupa siyasi topluluğu' kurulması çağrısı
Macron'dan Ukrayna'nın da katılımıyla 'Avrupa siyasi topluluğu' kurulması çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın on yıllar sürebilecek AB üyeliği prosedürüne paralel olarak, özellikle Kiev'in dahil edilmesine yönelik bir 'Avrupa siyasi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T15:53+0300
2022-05-09T15:53+0300
2022-05-09T16:15+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
ab
avrupa
ukrayna
siyasi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104080/41/1040804118_0:124:2467:1512_1920x0_80_0_0_c493e363d4fd74f03434cfd72c552c18.jpg
Avrupa Birliği'nin (AB) bir yıldır sürdürdüğü Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın bugünkü kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın AB üyeliği heveslerine acil çare olarak 'Avrupa siyasi topluluğu' kurulmasını önerdi. Macron, "Bu yeni Avrupa örgütü, temel değerlerimize bağlı kalan demokratik Avrupa uluslarının siyasi ve güvenlik işbirliği için yeni bir alan bulmasına izin verecektir" dedi. Ukrayna gibi bir adayın AB'ye katılmasının 'on yıllar süreceğini' söyleyen Fransa lideri, "Yarın aday statüsü versek bile hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, katılmalarına izin verme süreci birçok yıl, gerçekte şüphesiz birkaç on yıl alacaktır" vurgusunu yaptı. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi AB heveslilerine 'Avrupa'nın kalbinde bir yer vermenin aciliyetine' dikkat çeken Macron, 'birlik çevresinde daha geniş bir demokratik devletler topluluğu oluşturmayı' teklif etti. Bu kapsamda bir 'Avrupa siyasi topluluğu yaratılması' çağrısını dile getirdi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104080/41/1040804118_143:0:2324:1636_1920x0_80_0_0_2be81289a981b3d9861e4a14857eff14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emmanuel macron, ab, avrupa, ukrayna, siyasi
Macron'dan Ukrayna'nın da katılımıyla 'Avrupa siyasi topluluğu' kurulması çağrısı
15:53 09.05.2022 (güncellendi: 16:15 09.05.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın on yıllar sürebilecek AB üyeliği prosedürüne paralel olarak, özellikle Kiev'in dahil edilmesine yönelik bir 'Avrupa siyasi topluluğu' oluşturulması çağrısı yaptı.
Avrupa Birliği'nin (AB) bir yıldır sürdürdüğü Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın bugünkü kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın AB üyeliği heveslerine acil çare olarak 'Avrupa siyasi topluluğu' kurulmasını önerdi.
Macron, "Bu yeni Avrupa örgütü, temel değerlerimize bağlı kalan demokratik Avrupa uluslarının siyasi ve güvenlik işbirliği için yeni bir alan bulmasına izin verecektir" dedi.
Ukrayna gibi bir adayın AB'ye katılmasının 'on yıllar süreceğini' söyleyen Fransa lideri, "Yarın aday statüsü versek bile hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, katılmalarına izin verme süreci birçok yıl, gerçekte şüphesiz birkaç on yıl alacaktır" vurgusunu yaptı.
Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi AB heveslilerine 'Avrupa'nın kalbinde bir yer vermenin aciliyetine' dikkat çeken Macron, 'birlik çevresinde daha geniş bir demokratik devletler topluluğu oluşturmayı' teklif etti. Bu kapsamda bir 'Avrupa siyasi topluluğu yaratılması' çağrısını dile getirdi.