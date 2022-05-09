https://tr.sputniknews.com/20220509/macrondan-ukraynanin-da-katilacagi-avrupa-siyasi-toplulugu-kurulmasi-cagrisi-1056215001.html

Macron'dan Ukrayna'nın da katılımıyla 'Avrupa siyasi topluluğu' kurulması çağrısı

Macron'dan Ukrayna'nın da katılımıyla 'Avrupa siyasi topluluğu' kurulması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın on yıllar sürebilecek AB üyeliği prosedürüne paralel olarak, özellikle Kiev'in dahil edilmesine yönelik bir 'Avrupa siyasi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T15:53+0300

2022-05-09T15:53+0300

2022-05-09T16:15+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

ab

avrupa

ukrayna

siyasi

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Avrupa Birliği'nin (AB) bir yıldır sürdürdüğü Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın bugünkü kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın AB üyeliği heveslerine acil çare olarak 'Avrupa siyasi topluluğu' kurulmasını önerdi. Macron, "Bu yeni Avrupa örgütü, temel değerlerimize bağlı kalan demokratik Avrupa uluslarının siyasi ve güvenlik işbirliği için yeni bir alan bulmasına izin verecektir" dedi. Ukrayna gibi bir adayın AB'ye katılmasının 'on yıllar süreceğini' söyleyen Fransa lideri, "Yarın aday statüsü versek bile hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, katılmalarına izin verme süreci birçok yıl, gerçekte şüphesiz birkaç on yıl alacaktır" vurgusunu yaptı. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi AB heveslilerine 'Avrupa'nın kalbinde bir yer vermenin aciliyetine' dikkat çeken Macron, 'birlik çevresinde daha geniş bir demokratik devletler topluluğu oluşturmayı' teklif etti. Bu kapsamda bir 'Avrupa siyasi topluluğu yaratılması' çağrısını dile getirdi.

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emmanuel macron, ab, avrupa, ukrayna, siyasi