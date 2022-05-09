https://tr.sputniknews.com/20220509/manisada-horoz-dovusturen-31-kisiye-56-bin-lira-para-cezasi-1056195666.html

Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye 56 bin lira para cezası

Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye 56 bin lira para cezası

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bağ evinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 31 kişiye 56 bin 389 lira para cezası uygulandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T02:42+0300

2022-05-09T02:42+0300

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horoz

horoz dövüşü

manisa

türkiye

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Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıca Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde kumar oynatıldığı ve horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Düzenlenen baskında horoz dövüştürüldüğünü belirleyen ekiplerce, 31 kişiye 56 bin 389 lira idari para cezası kesildi. M.Ö. ile H.T'ye hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Olay yerinde bulunan 14 horozun kendisine ait olduğunu belirten M.Ö'ye ise 28 bin 602 lira para cezası uygulandı.Baskında, hakkında kasten adam öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ö. kaçmaya çalışırken yakalandı.Yapılan aramada bahis parası olarak koyulduğu değerlendirilen 20 bin 450 lira, dövüş süresi ölçülen saat, horozların yaralarının dikilmesinde kullanılan iğne, iplik ve yara bandı, ring adı verilen kafes, 10 iskambil destesi ile 1 gram esrar ele geçirildi.

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horoz, horoz dövüşü, manisa