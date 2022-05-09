https://tr.sputniknews.com/20220509/muglada-27-kacak-gocmen-yakalandi-1056201669.html
Muğla'da 27 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da 27 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde 27 kaçak göçmen yakalandı. Olayda 1 kişi gözaltına alındı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T10:27+0300
2022-05-09T10:27+0300
2022-05-09T10:27+0300
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kaçak göçmen
afganistan
muğla
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Muğla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kızlan Mahallesi Çöplükyolu mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirledi.Ekiplerce Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.Gözaltına alınan U.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-kacak-gocmen-denetiminde-449-kisi-yakalandi-1056131434.html
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kaçak göçmen, afganistan, muğla
Muğla'da 27 kaçak göçmen yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde 27 kaçak göçmen yakalandı. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kızlan Mahallesi Çöplükyolu mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirledi.
Ekiplerce Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Gözaltına alınan U.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.