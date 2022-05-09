https://tr.sputniknews.com/20220509/muglada-kadinlar-tuvaletinde-kapinin-altindan-cekim-yapan-sahis-tutuklandi-1056195787.html

Muğla'da kadınlar tuvaletinde kapının altından çekim yapan şahıs tutuklandı

Muğla'da kadınlar tuvaletinde kapının altından çekim yapan şahıs tutuklandı

Muğla'da, Menteşe Belediyesi'ne ait kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerasıyla içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çeken M.S... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T03:07+0300

2022-05-09T03:07+0300

2022-05-09T03:07+0300

türkiye

muğla

tuvalet

kamera

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Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin M.S., olduğunu belirledi. Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre M.S.'nin telefonunda yüze yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.

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muğla, tuvalet, kamera