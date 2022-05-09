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Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
Aziz Nesin'in kurduğu Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının bloke edildiği açıklandı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ali Nesin, "Üç kuşaktır bu halka... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T09:58+0300
2022-05-09T10:04+0300
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aziz nesin
ali nesin
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dava
banka hesabı
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Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin sosyal medyadan, banka hesaplarının bloke edildiğini açıkladı.Nesin, "Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var; okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca... Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir" dedi.Rabıta Vakfı ile gerilimAçıklamasında İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı ile Çatalca’da yaşanan gerilime işaret eden Nesin, şu ifadeleri kullandı:'Şu anda paramıza ulaşamıyoruz'Nesin açıklamasında "Üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz" ifadelerine de yer verdi ve şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20210528/fatih-altayli-aziz-nesin-milletin-yuzde-70inde-zeka-sorunu-oldugunu-soylemisti-iktidar-galiba-yuzde-1044604619.html
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aziz nesin, ali nesin, türkiye, dava, banka hesabı

Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi

09:58 09.05.2022 (güncellendi: 10:04 09.05.2022)
© Fotoğraf : TwitterAli Nesin
Ali Nesin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Aziz Nesin'in kurduğu Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının bloke edildiği açıklandı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ali Nesin, "Üç kuşaktır bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz. Yetti ama!" ifadelerini kullandı.
Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin sosyal medyadan, banka hesaplarının bloke edildiğini açıkladı.
Nesin, "Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var; okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca... Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir" dedi.

Rabıta Vakfı ile gerilim

Açıklamasında İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı ile Çatalca’da yaşanan gerilime işaret eden Nesin, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yıl, İsmailağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksine, gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi hâlde hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuzunda ülkeye döndüğümde de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz… Ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi. Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca’da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescit) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmî mercilerden geri döndü. Arkaları sağlam anlaşılan. Buraya kadar olanlar o kadar önemli değil, biz bu tür mücadelelerle çok haşır neşir olduk, âdeta nasırlaştık. Sonrası daha vahim."

'Şu anda paramıza ulaşamıyoruz'

Nesin açıklamasında "Üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz" ifadelerine de yer verdi ve şunları söyledi:
"Bir ay önce Valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı. İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu, üç dört yıl sonra çıktı. Son bir söz: Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir, aksine, Birinci Dünya Savaşı’na, ardından gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı’na katılan dedemi de sayarsak, üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz."
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2021
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